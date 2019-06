‘El Marismeño’ pide a Cansino 120.000 euros de indemnización por injurias en las redes

El 17 de septiembre se ha fijado como fecha del acto de conciliación al que acudirán Pepe Gómez El Marismeño –en calidad de ofendido– y el líder de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, quien presuntamente profirió "diversas expresiones contra mi persona y mi negocio, habiendo ostentado en mi contra y de mi negocio una persecución pública y política de descrédito, expuestas en los hechos de esta demanda de conciliación, siendo estas atentatorias a mi honor, además de ser del todo inciertas y falaces, aspectos que me han llevado a interesar interponer una querella contra el mismo por injurias y calumnias", refiere el artista en el escrito, al que ha tenido acceso Huelva Información.

A tenor de lo publicado por Hernández Cansino en su perfil de Facebook, El Marismeño lo cita al acto de conciliación que se celebrará dentro de tres meses en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Huelva para que "justifique los motivos que le llevaron a realizar esa acción y solicite el perdón del ofendido". Asimismo, reclama al concejal que le abone 120.000 euros en concepto de indemnización "por daños y perjuicios y gastos ocasionados".

En el escrito por el que se solicita la celebración del acto de conciliación (ya señalado para septiembre) la abogada de El Marismeño, Teresa Largo, expone el extracto de once publicaciones, entre ellas una entrevista concedida a este diario y manifestaciones realizadas en el Facebook del edil puntaumbrieño, que supuestamente atañen a su representado y fechadas entre el 27 de septiembre de 2017 y el 10 de noviembre de 2018.

En concreto, este periódico publicó el 11 de febrero del año pasado un artículo titulado El autor confeso de la quema del coche de Cansino niega ahora los hechos, en el que el querellado apuntaba "como posible enemigo el del Chiringuito de Hormigón y sus ampliaciones ilegales", refiriéndose presuntamente al establecimiento de El Marismeño en la localidad costera.

En la querella aparecen además otras publicaciones del Facebook del edil, como aquella en la que indica "última hora Pepe El Marismeño también se queda con la organización de la Feria de la Gamba en Punta Umbría"; o esta otra en la que apuntaba que "hoy me han notificado informe del arquitecto municipal que confirma que el chiringuito del artista ocupa ilegalmente más terreno del permitido y sin pagar nada. Hoy también me confirman que a los hosteleros de siempre de Punta Umbría los están asediando a multas e impuestos por sus terrazas, y los amenazan verbalmente para que no se quejen públicamente".