López invita a la presidenta de la Junta a que convoque las elecciones cuando quiera

Báñez recuerda que el PP "ha creado el 80% del empleo neto"

La diputada nacional y ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, señaló ayer en la Convención Provincial del PP de Huelva Gobiernos de futuro, que se celebra en Nuevo Portil, que el PP "es referente en España, Andalucía y Huelva y lo somos porque somos el partido de las personas y de los asuntos que realmente preocupa a la gente, como son sus oportunidades, su bienestar y su capacidad de mirar el futuro con esperanza". El PP es, ha dicho, "el partido que soluciona los problemas de la gente". Por eso, destacó que "somos más que nunca el partido del empleo, porque el empleo es fuente de oportunidad individual para cada persona, es la mejor política social y es garantía de nuestro modelo de bienestar, especialmente de las pensiones, por eso desde el empleo se hace bienestar en Huelva y en España". La diputada nacional del PP y ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, recordó que "el 80% del empleo creado en términos netos en España durante los 40 años de democracia, ha sido bajo gobiernos del PP, así como el 100% de la bajada del desempleo". Báñez indicó que "cuando hablamos de priorizar lo importante, el PP siempre ha estado en la vanguardia de las oportunidades" y se ha mostrado orgullosa de "lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo en el futuro por los españoles, el empleo y el bienestar". La exministra de Empleo y Seguridad Social también recordó que "desde 2012, con el PP, nunca se congelaron las pensiones y este año 2018 han subido de manera particular" por lo que ha tranquilizado a los pensionistas, ya que "haya o no haya Presupuestos Generales del Estado, el pacto del Gobierno de Mariano Rajoy garantiza que las pensiones suban también en 2019".