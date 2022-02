La familia del patrón de Lepe desaparecido en Terranova reclama que se reanude su búsqueda

Con mucha angustia e impotencia. Así vive la familia de Juan Antonio Cordero Coro, el marinero de Lepe desaparecido en el naufragio del buque gallego 'Villa de Pitanxo' en aguas de Terranova (Canadá) durante la madrugada del pasado martes, tras otro día más sin noticias sobre su paradero. Su sobrino y portavoz de la familia, José Enrique Romero, indicó en la tarde de ayer a este periódico que "todo sigue igual" y "sin novedad".

Una angustia que se incrementó en la noche del jueves tras la paralización de las labores de búsqueda por parte del Gobierno canadiense debido a las malas condiciones meteorológicas, aunque la intención es que se reanuden cuando la climatología lo permita, según señaló ayer el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien confirmó que Canadá ha expresado su "voluntad" de retomar la búsqueda de los marineros desaparecidos.

Dichas afirmaciones fueron recibidas con reserva por la familia, cuyo portavoz indicó que "hasta que no veamos hechos, no nos creeremos nada, ya que son muchos los comunicados que se han emitido y hasta que no veamos los buques por la zona, no creeremos nada".

Albares habló el jueves por la noche con su homóloga canadiense, Melanie Joly, y ha recibido otros dos mensajes suyos en las últimas horas en las que ésta le ha trasladado la "voluntad, en cuanto las condiciones climáticas lo permitan", de continuar "con los esfuerzos en la medida de lo posible".

El ministro subrayó que la búsqueda tuvo que suspenderse por las condiciones climáticas adversas, "con olas de más de ocho metros, visibilidad muy corta y temperaturas de tres grados bajo cero, que hacen prácticamente imposible continuar las labores de búsqueda y que incluso ponen en riesgo la vida de los equipos de rescate".

Precisamente las complicadas condiciones meteorológicas en aguas de Terranova también retrasaron la llegada al puerto de Saint John (Canadá) de los barcos con los tres supervivientes del naufragio y los nueve cuerpos recuperados, lo cual según informó Salvamento Marítimo estaba previsto para las 11:30 horas -en España- de este viernes en el caso del buque canadiense 'Nexus', con dos cuerpos; y sobre las 16:30 el pesquero gallego 'Playa Menduiña Dos', con tres supervivientes y siete cuerpos.

Por su parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también confió en que se puedan reanudar las tareas de búsqueda de los doce marineros desaparecidos en el momento en que mejoren las condiciones.

"Esta es una tarea que no ha concluido y esperamos poder reanudar cuando las condiciones mejoren", afirmó el titular de Agricultura, quien explicó que el Gobierno había estado en contacto a lo largo de la noche con las autoridades canadienses y tuvo respuesta ayer por la mañana. "Efectivamente las condiciones climáticas son mucho más difíciles que las que anteayer dieron origen a la suspensión de los trabajos de búsqueda, pero estamos en contacto para que la mínima ventana de oportunidad nos permita reanudar esas tareas, esa es la pretensión del Gobierno y las gestiones que llevamos a cabo con Canadá", señaló.

Asimismo, Planas precisó que, a través de la Secretaria General de Pesca, se ha transmitido un mensaje a los tres buques pesqueros españoles que se encuentran aún en esa zona para que "maximicen la capacidad de detección, y ver si efectivamente aún fuera posible encontrar algún cuerpo en esas circunstancias". El titular de Agricultura ha agradecido a dichos pesqueros, que siguen faenando en aguas de Canadá, su colaboración en las tareas de rescate en unas condiciones "muy difíciles".

Por último, compartió el "inmenso dolor y zozobra" de los familiares de los tripulantes del 'Villa de Pitanxo', con los que se reunió el jueves, y su objetivo de querer encontrar a los doce desaparecidos "como quiere el Gobierno de España".

Mientras tanto las familias de los desaparecidos recogen firmas en la plataforma Change.org para que las autoridades canadienses reactiven la búsqueda. En la petición argumentan que "el operativo de búsqueda ha durado 37 horas", por lo que piden que "se inste a Canadá" para que continúen las labores de búsqueda, y que España "participe activamente" en el rescate "con medios propios o ajenos", así como que busquen "urgentemente" otras vías para que barcos, aviones y los operativos de rescate necesarios sean enviados o subcontratados".