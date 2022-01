Lepe y Lucena contarán con los primeros albergues públicos para inmigrantes de Huelva

La provincia de Huelva da un paso adelante en su objetivo de erradicar los asentamientos de inmigrantes en chabolas en localidades de la costa y el Condado. Lepe y Lucena contarán en los próximos meses con los dos primeros albergues públicos para atender a la población inmigrante que actualmente vive en estas infraviviendas en sus localidades. Se trata de un primer paso dentro de un proyecto más amplio que busca ofrecer "soluciones habitacionales" a los alrededor de 3.000 inmigrantes que viven en estas condiciones en la provincia.

Para ello, la Junta de Andalucía destinará 600.000 euros a dos proyectos por un importe de alrededor de 300.000 a cada uno. El centro de Lepe dará asistencia a 152 personas en 38 módulos con cuatro plazas cada uno. Se trata de la rehabilitar un edificio municipal ya existente en el polígono El Chorrillo, según ha explicado el alcalde de la localidad, José Manuel González. En cuanto a Lucena, el ayuntamiento destinará los fondos, como ha detallado Manuel Mora, a la construcción de un edficio que tendrá menor capacidad ya que dará alojamiento a 60 personas pero que servirá de centro logístico con el que ofrecer servicios de cocina o lavandería a muchos más para habilitar alojamientos ya existentes en las propias fincas.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia integral de lucha contra el chabolismo en Huelva. El acto de presentación de los mismos contó con la presencia del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Éste ha explicado que los dos municipios onubenses recibirán alrededor del 60% del total destinado por la administración autonómica a estas medidas fijado en un millón de euros. También recibirán partidas de menor tamaño Palos de la Frontera e Isla Cristina.

El proyecto de Lepe permitirá rehabilitar y completar un edificio que a principios de los años 2000 iba a ser destinado a este mismo fin en el polígono El Chorrillo, pero que quedó inacabado por la retirada de ayudas y fondos. Los 300.000 euros servirán para su acabado, equipamiento y puesta en funcionamiento. José Manuel González destaca "que es el primero de una estrategia más amplia que tiene como objetivo acabar con los asentamientos de chabolas y lo vamos a conseguir". El regidor lepero fija el coste total del programa para resolver el problema de los asentamientos en un millón de euros, de los que "solo nos faltan 700.000 porque la Junta ha dado el paso con estos 300.000. El 18 de junio solicitamos la ayuda y el 14 de diciembre ya teníamos una respuesta afirmativa". Además del albergue, el Ayuntamiento mantiene su programa de "condonar el IBI y las licencias de obras para fomentar la construcción de viviendas en las propias fincas".

“En esta provincia tenemos asentamientos con más de 20 años de antigüedad y, ante este problema estructural, nos hemos volcado a través de la Estrategia Andaluza para la inmigración 2021-2025, de los foros de la inmigración y desde la financiación”, ha sostenido Antonio Sanz. Así, ha reconocido que la infraestructura de Lepe es “muy importante y necesaria” para la localidad. Con un presupuesto de 300.000 euros, se trata de reformar un edificio municipal y adecuarlo como residencia para trabajadorestemporeros, creando 38 unidades de alojamiento. Estas unidades se distribuiránen dos plantas y la residencia podrá alojar a 152 usuarios. En lo que respecta a Lucena del Puerto, el objeto de la financiación es la construcción de un albergue para atención de personas inmigrantes con un montante de 299.464,11 euros". El complejo que se ha planificado en Lucena contempla "asistir simultáneamente a unos 60 temporeros y el proyecto incluye acceso desde la carretera al albergue, zona de aparcamiento, infraestructuras básicas para los suministros generales y una unidad de módulos habitacionales.

Al respecto, Sanz ha manifestado que desde la Consejería de la Presidencia seestá trabajando en coordinación con otras consejerías, al tiempo que haavanzado que el Gobierno andaluz está terminando de perfilar un proyecto entrelas consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior; Igualdad,Políticas Sociales y Conciliación y Fomento, Infraestructuras y Ordenación delTerritorio que será financiado con los Fondos Europeos y que permitirá seguirofreciendo soluciones para los inmigrantes temporeros que trabajan en la zona.

Tanto Mora como González han reclamado mayor implicación al Gobierno de España. "Estamos ante la mayor subvención que ha recibido nunca el ayuntamiento de Lucena y es una demostración de que la Junta cumple porque otro gobierno en 2007 no retiró todas las ayudas y en 12 años no hemos tenido una reunión", señaló el regidor lucenero. No obstante, destacó que "en cambio la Diputación se ha mostrado abierta a la colaboración que necesitemos".

Las obras del albergue de Lucena estarán en marcha en junio o julio del presente año para que pueda entrar en funcionamiento en el tercer trimestre del año, al igual que el de Lepe. De este modo, los dos centros prestarán servicios a pleno rendimiento con el inicio de la próxima campaña agrícola.