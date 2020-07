Landero renuncia y Bayo asume la alcaldía en funciones en Cartaya

Con un “hasta luego, porque esto no es un adiós, sino un paréntesis” y un “profundo agradecimiento a todos los cartayeros que me han apoyado y no han dejado de mostrarme su cariño en estos días”, ha concluido Alexis Landero su última intervención como alcalde de Cartaya, en el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el teatro del Centro Cultural de la Villa, según ha informado el propio Ayuntamiento.

El único punto en el orden del día de la sesión era la toma en consideración del pleno del decreto de renuncia a la alcaldía presentado en la tarde del miércoles pasado, 48 horas después de su proclamación como primer edil, por el ahora concejal del grupo municipal socialista.

Landero ha comenzado su intervención dejando claro que renuncia al cargo “para cumplir mi compromiso, y lo hago con orgullo, honradez, honestidad, satisfacción y dolor, porque muchos cartayeros me piden que no lo haga, pero precisamente son Cartaya y su futuro los que me mueven a hacerlo”.

Ha asegurado que “esto es sólo un hasta luego, porque voy a defenderme de la basura mediática que han vertido sobre mí, y hago esta pausa para evitar que todo ello pueda afectar a la imagen del pueblo de Cartaya”. Añadió al respecto que “cuando mi honorabilidad esté reconstituida, volveré”, y mientras tanto, “seguiré luchando por mi pueblo allá donde me encuentre”.

Landero agradeció “su valentía y compromiso con Cartaya” a los portavoces de los grupos que apoyaron al grupo socialista en la moción, los grupos municipales de Adelante Cartaya – IU y Ciudadanos, y el apoyo constante de su grupo. Precisamente el portavoz del mismo, Francisco J. Jiménez destacó “el gesto de generosidad y honestidad del alcalde, que ha antepuesto los intereses de Cartaya por encima de cualquier otro”. Pero sobre todo extendió Landero su agradecimiento a los vecinos de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, por “las constantes muestras de cariño y de afecto que he recibido estos días, ha sido increíble, y nunca lo olvidaré”.

A partir de este momento, la primera teniente de alcalde, Pepa Bayo, asume las responsabilidades y obligaciones de la alcaldía, y se abre un plazo de diez días hábiles para la celebración de un nuevo pleno en el que se elegirá al nuevo alcalde, que con toda seguridad será Pepa Bayo, tal y como adelantó Huelva Información.