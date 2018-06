La Justicia avala la salida del Consistorio de la Mancomunidad

Los jueces han vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Cartaya en lo relativo al litigio que mantiene con la Mancomunidad de Aguas de Huelva (MAS) y su empresa instrumental, Giahsa, a raíz de la salida del municipio de la misma en 2012, según informaron desde el Consistorio a través de una nota de prensa.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva ha rechazado la reclamación económica de la Mancomunidad de Aguas de Huelva, que exigía al Ayuntamiento el pago de 12,2 millones de euros en concepto de perjuicios ocasionados y deudas pendientes como consecuencia de la separación.

La sentencia argumenta, de acuerdo con la nota remitida, que la reclamación no se ajusta a Derecho, por considerar que el expediente de salida de la MAS del Ayuntamiento de Cartaya cumple en todo momento la ley, fundamento según el cual no ha lugar a indemnización ni reclamación económica alguna. El fallo judicial establece que es la Mancomunidad la que incumple los acuerdos adoptados con el Consistorio, puesto que la empresa pública no abonó durante dos años el canon al que se había comprometido en base a los acuerdos alcanzados por ambas partes.

En este sentido, como argumenta el Consistorio, la sentencia señala que fueron los incumplimientos de la Mancomunidad de Aguas los que provocaron la salida voluntaria del municipio en diciembre de 2012, y avala la legalidad del proceso de separación que inició entonces el Ayuntamiento. En base a todos estos argumentos, el juzgado no sólo rechaza la petición de indemnización de la Mancomunidad de Aguas, sino que la condena al pago de las costas del procedimiento judicial.

Con ésta son ya varias las sentencias que dan la razón al Ayuntamiento cartayero, puesto que en diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya se pronunció a favor de la legalidad de la actuación municipal en el expediente de separación voluntaria. Entonces, emitió una sentencia en la que expresó que el Consistorio no incumplió el convenio firmado con la Mancomunidad, sino que tuvo motivos para extinguir el acuerdo y salir de la entidad y que lo hizo ajustándose a la ley.

El alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, en nombre del equipo de gobierno municipal, expresó que "la Justicia deja claro una vez más que el Ayuntamiento de Cartaya actuó siempre conforme a la legalidad y en defensa de los intereses de los cartayeros, a los que Giahsa les debía más de cuatro millones de euros".

Polo recordó, en este sentido, que "hemos sufrido una brutal campaña de mentiras continuas por parte del grupo municipal del PSOE de Cartaya, que ha proclamado una y otra vez que la salida de la MAS nos iba a costar 12,2 millones de euros a los cartayeros y cartayeras".

Ahora, señaló Polo, "tendrán que explicar por qué han engañado a los ciudadanos una y otra vez, puesto que tanto el TSJA, primero, y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo de Huelva, nos han dado la razón, no sólo avalando la actuación municipal, sino también desestimando la reclamación económica de la MAS y dejando claro en todo momento que los únicos incumplimientos que se han producido han sido por parte de la Mancomunidad de Aguas, no del Ayuntamiento".