La Junta achaca al sistema de gestión las pocas peticiones de trabajo para la campaña de la fresa en Huelva

No saben si es por desconocimiento o porque es una herramienta “novedosa y voluntaria”. El caso es que unas 200 personas se han presentado a la oferta de 10.000 plazas lanzadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la campaña de los frutos rojos y los cítricos de Huelva.

Así lo ha reconocido la Junta de Andalucía que atribuye al sistema informático la escasa petición de trabajo que se ha producido para la fase de recolección de la fruta.

La oferta se realizó de forma conjunta a mitad de septiembre con las siete agrupaciones agrícolas con las que la Junta de Andalucía opera en la provincia onubense, y se podía acceder a ella a través de la plataforma Gestión de Empleo Agrario (GEA) del SAE.

Ayer, en declaraciones a los periodistas, el delegado territorial de Empleo de la Junta en Huelva, Antonio Augustín, reconoció que la respuestas había sido escasa.

Augustín explicó que para acceder a esta campaña se utilizó la plataforma, “una herramienta novedosa y voluntaria, que se empezó a utilizar el año pasado”, donde “los futuros trabajadores se pueden inscribir”.

El delegado asegura que si la herramienta, "novedosa y voluntaria", no funciona se volverá al sistema tradicional de contratación

El delegado indicó que “no sabemos si por desconocimiento o porque no hay demanda suficiente, el caso es que no ha habido bastantes inscritos” y señaló que “si esta herramienta digital, que es el futuro, no da buenos frutos, se volverá de nuevo al sistema tradicional de la oferta”.

Sobre el contingente de temporeros, el delegado aseguró que no está aún determinado, pero será muy parecido al del año pasado, si bien precisó que siendo parecido, en comparación con el año anterior será menor porque “cada vez en el sector de los frutos rojos se va aumentando la temporada”.

Por su parte, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, recordó que el año pasado ya sucedió algo parecido con la oferta y la demanda, pero se registraron más solicitudes.

“Este año parece no haber necesidad de trabajo, pese a que las cifras de desempleo en Andalucía siguen siendo serias”, enfatizó García-Palacios. “Tenemos que hacer un alto en el camino desde la FOE y Asaja para hacer una profunda reflexión en este tema y optimizar recursos”, agregó.

Por otra parte, desmintió que el origen se deba al convenio colectivo del campo onubense y que éste sea el peor de toda Andalucía como critican “algunos líderes políticos de Huelva”.

“Es una información tergiversada porque podemos presumir de un convenio laboral que está por encima de la media andaluza”, apuntó.

García-Palacios adelantó que en vista a las pocas solicitudes para la campaña fresera, los productores se verán abocados más a la contratación de origen. “Para paliar esta situación, esperamos que se actúe rápido desde el Gobierno central, pero es inadmisible que solo haya 200 solicitudes para 10.000 puestos”, concluyó.

Trabajadores fidelizados

Se estima que la campaña agrícola precisa más 90.000 empleos, de los cuales unos 60.000 corresponden a temporeros que están fidelizados con la empresa productora en la que trabajan cada año, por lo que la necesidad se fijaría en algo más de 20.000 personas.

Este déficit de trabajadores se cubrirá en buena parte con contrataciones en origen de Marruecos, ya que para esta campaña el Gobierno ha autorizado un contingente de algo más de 19.000 trabajadores.

Se trata de un número similar al de la pasada temporada, si bien las autorizaciones concedidas fueron entonces fueron menores a las solicitadas y también la cifra de trabajadores que llegaron a la provincia onubense. Finalmente solo llegaron desde Marruecos 14.411 trabajadoras.