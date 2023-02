La Junta de Andalucía insiste en que apuesta por un cierre "ordenado" del vertedero de Nerva

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este martes que el Ejecutivo autonómico "no se niega a cerrar" el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva sino que apuesta por un cierre "ordenado" del mismo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha salido así al paso a las protestas de los concejales del PP de esta localidad onubense ante lo que consideran una actitud "continuista" por parte de la Junta a la hora de actuar sobre este vertedero.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, compuesto por cuatro concejales, ha centrado en los últimos años gran partes de sus esfuerzos en lograr una fecha de cierre para el vertedero llegando incluso en ocasiones a posicionarse en contra del propio gobierno andaluz -ahora de su color político- y a acusarlo de opacidad con respecto a este tema y contra la dirección provincial del PP por "boicotear" su trabajo en esta línea.

Fernández-Pacheco ha hecho un poco de historia y ha recordado que el impulso al vertedero lo realizó un alcalde socialista, que se autorizó por un Gobierno socialista en la Junta y que "las sucesivas actuaciones, todas sin excepción" fueron otorgadas por gobiernos socialistas, la última de ellas con el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, como viceconsejero de Medio Ambiente.

"Nosotros siempre hemos defendido un cierre ordenado del vertedero y no porque sea un capricho de este Gobierno sino porque la seguridad jurídica hay que garantizarla", ha explicado Fernández-Pacheco, quien ha añadido que en la actualidad hay una serie de concesiones "que están en vigor y no nos lo podemos saltar a la torera".

Ha insistido en que el Gobierno andaluz no puede cerrar el vertedero "de la noche a la mañana" porque de esta forma se vulnerarían "las normas que nosotros mismos nos hemos dado como administración pública seria y responsable".

El portavoz del Gobierno ha recordado que el último cierre de un vaso del vertedero se produjo hace tres semanas y la Junta sigue trabajando "de manera científica, con datos y con la ley en la mano para proceder al cierre ordenado del vertedero", por lo que ha dicho no entender que se diga que la Junta no tiene intención de cerrar el vertedero.

El adjudicatario del vertedero es el que ha planteado una ampliación de la adjudicación, según Fernández-Pacheco, quien ha aclarado que al Gobierno andaluz no le consta ningún documento solicitándola y "en ningún caso" la Junta se ha pronunciado a favor de la ampliación de la concesión.

Por otra parte, se ha referido a la denuncia realizada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de que la presa de Olivargas lleva aliviando agua desde el 11 de diciembre "porque no hay donde almacenarla" y que "ya ha tirado al mar 22 hectómetros cúbicos, lo que consume Huelva en 2 años".

El portavoz del Gobierno andaluz ha coincidido con el presidente andaluz en que es "vital" que el Gobierno central retome las obras de la presa de Alcolea porque es "clave" para Doñana, y ha destacado que resulta "paradójica" esta situación y la que están viviendo los agricultores onubenses.

Ha recordado la situación de escasez de recursos hídricos en el mismo lugar en el que hay una presa que lleva aliviando agua desde diciembre "porque no tiene donde embalsarla" por lo que la Junta le reclama al Gobierno que "construya las infraestructuras que sean necesarias para que ese agua no se pierda".

"El agua de Doñana no se toca, y eso es una línea roja que no se traspasa, pero tenemos que ser capaces de buscar soluciones alternativas. Y si en la propia provincia de Huelva se está tirando agua porque no hay capacidad de embalsarla parece lógico que instemos a la administración competente las infraestructuras necesarias para dárselas a quienes los necesitan, las familias de Huelva", ha recalcado el portavoz del Gobierno