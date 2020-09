Izquierda Unida de Aljaraque da su apoyo a las reivindicaciones de las Ampas

Sebastián Rivero, coordinador local de IU Aljaraque y portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Aljaraque, asegura que “en nuestro municipio padecemos un claro problema de hacinamiento en los institutos públicos reiteradamente denunciado por toda la comunidad educativa y por nuestra formación política en numerosas ocasiones”.

A ello se suma, añade Rivero el hecho de que en los colegios de infantil y primaria la ratio para el curso 2020-2021 es de 27-28 alumnos por clase, “lo que hace imposible cumplir con la primera de las reglas acordadas a nivel nacional, que es la de asegurar la distancia de seguridad mínima”.

Por ello, el concejal de IU explica que “coincidimos y apoyamos” con muchas de las exigencias de las AMPAs de nuestra localidad que piden, entre otras medidas, las siguientes:

- Aumento de la Plantilla Docente.

- Bajada de Ratio.

- Metro y medio de seguridad.

- Libre elección de modalidad de enseñanza.

Rivero añade que la Junta de Andalucía no ha hecho sus deberes respecto a programar una vuelta a las clases segura, al no invertir en contratación de más personal docente para disminuir las ratios. Ni ha hecho las inversiones de ampliación de los institutos de nuestra localidad en las fechas adecuadas. Por ello, "denunciamos la ineptitud de la Junta, que ha recibido 383 millones del gobierno central para refuerzo educativo y no se sabe en qué se lo han gastado o tienen previsto gastar".

"Para la derecha que gobierna la Junta de Andalucía la educación pública no es ninguna prioridad, porque los del PP, Ciudadanos y Vox son más de la privada y de sus intereses, lo que se agrava especialmente en Aljaraque por coincidir el gobierno municipal con el de la Junta de Andalucía”.