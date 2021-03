El clima marca la campaña de los frutos rojos en Huelva

El sector de los frutos rojos ha presentado hoy en rueda de prensa sus datos respecto a los cultivos de las distintas variedades para esta campaña. Así, tal y como ha trasladado el gerente de la Interfresa, Pedro Marín, la superficie total cultivada en la provincia asciende a 11.630 ha, "cifra que supone una bajada del 1'8% con respecto a la campaña del pasado año".

Atendiendo a los cultivos, la fresa es una año más la variedad que más hectáreas ocupa, 6.105 ha, un 2% menos que en la campaña anterior. La superficie destinada al cultivo de arándanos es la que única que ha crecido, más de 7%, algo que les lleva a alcanzar las 3.110 ha. La frambuesa es la bajada más acentuada, un 10%, lo que sitúa a este fruto en las 2.070 ha; y la mora, el cultivo más minoritario, se mantiene igual que en la pasada campaña con una superfice de 145 ha.

Con estas cifras, ha explicado José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Interfresa, el sector se enfrenta a una campaña difícil, "marcada principalmente por la importancia que el clima natural tiene en los cultivos de frutos rojos en la provincia, así como por las dificultades que para comercializar que estamos encontrando a causa de las complicadas circunstancias de este año". En este sentido, ha añadido García-Palacios, "además de las complicaciones generadas por los cierres de fronteras provocados por la pandemia, estamos detectando que el mercado está empezando a no tener capacidad para absorber la producción".

Por otro lado, el presidente de Interfresa ha querido poner el foco en los trabajadores del sector y en los continuos ataques que reciben, "un sector que es vital para la economía onubense, compuesto por un empresariado serio y sensible que no va a permitir que por culpa de una minoría se vea atacado". Según los datos presentados por la interprofesional de los frutos rojos, durante 2019-2020 se presentaron 7 denuncias por parte de trabajadores, de las que 5 afectaban a situaciones que no correspondían al ámbito de responsabilidad empresarial, por lo que tan solo se han producido dos denuncias relacionadas con dos empresas, lo que supone un 0'015% de incidencia y afectaría a 18 trabajadores de las 100.000 personas que se contratan de media al año.

Así, García-Palacios ha garantizado que ellos son los primeros en estar vigilantes a la hora de detectar posibles irregularidades, "y cuando tengamos conocimiento procederemos a la denuncia inmediata para salvaguardar la honra, la dignidad y la viabilidad de la inmensa mayoría de explotaciones y de sus trabajadores". "No vamos a consentir que nadie venga a deteriorar la imagen de nuestro sector ni de nuestra provincia".

Respecto a la incidencia de la Covid-19 en las trabajadoras contratadas en origen, de las 10.000 que han llegado hasta ahora, tan solo se han detectado 4 positivos. En este sentido, García-Palacios ha señalado que lo más probable, al ver como está evolucionado la campaña, "es que no se complete el contingente total de trabajadoras aprobadas, que superaba las 14.500".