Ilusiona apunta al concejal de Urbanismo en las obras del Médano del Asperillo

Los concejales del partido almonteño Ilusiona, con el coordinador general, Francisco Bella, a la cabeza presentaron ayer los documentos donde presuntamente el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte, el socialista José Miguel Espina, firma una autorización a una empresa turística el 9 de julio de 2019 para que se lleven a cabo “labores de mantenimiento” en la bajada a la playa y se puedan transitar caminos ecuestres en el Monumento Natural del Médano del Asperillo.

Además, mostraron otro documento, con fecha del 10 de julio, según leyó el concejal de Ilusiona Santiago Leal, donde se emite una denuncia por parte de Costas en la que se reproduce la anterior autorización y que es llevada ante Espina, aunque el día siguiente, 11 de julio, el mismo edil emite una nueva autorización para “continuar las labores de mantenimiento en la bajada a la playa”.

Es el 1 de agosto cuando Espina revoca la última autorización firmada por él el 11 de julio, además de la del día 9, según leyó Leal por haberse “puesto en conocimiento la posible comisión de una actividad ilícita”. Bella dijo que confía que en el día de hoy la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, y su equipo de gobierno den debida cuenta a los almonteños y se produzcan “al menos una par de dimisiones en el gobierno municipal”.

Para Bella que Castellano dijera “no saber nada” es indicativo de “un equipo de gobierno formado por cuatro partidos” que en la anterior legislatura tenían una relación “de oposición”, como es el caso del partido en el que milita Castellano, Mesa de Convergencia, con el PSOE, donde se sitúa Espina.

Comisión

El coordinador de Ilusiona remarcó que si hoy “no salen a la luz” estos datos por parte de la propia comisión (sobre la que ha dicho que le parece “absurdo” una comisión en las que “los miembros se investigan a sí mismos”) llevarán los documentos ante la Guardia Civil, en el marco de las investigaciones que el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente están llevando a cabo, y en el ejercicio de su labor de oposición, pidiendo por tanto “responsabilidades políticas”.

De hecho, Bella informó que han sido los propios ciudadanos de Almonte los que les han hecho llegar la documentación porque “están preocupados y asombrados” de que en un monumento natural que se sitúa en el término almonteño se haya realizado una actuación de ese tipo. Igualmente, desde la nueva formación política están sorprendidos de que “las propias autoridades ambientales no hayan dicho nada”, para remarcar que le parece “increíble” que la primera edil no haya ido a ver el daño causado en el paraje in situ, según dijo la misma en rueda de prensa el pasado martes.

Por su parte, la concejala de Ilusiona Antonia Pérez se preguntó cómo piensa la alcaldesa que se puede reparar un paraje que “ha tardado en formarse 15.000 años” y que es utilizado “por los geólogos para estudiar el planeta”, en referencia a las intenciones expresadas por Castellano sobre que el Espacio Natural pida al Juzgado que se intervenga lo antes posible en la zona por si se pueden remediar en alguna medida el daño causado.