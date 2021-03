El IES Cuenca Minera finaliza la primera edición del Programa Impulsa con murales y conferencias con Jero García

El IES Cuenca Minera, a punto de comenzar el desarrollo de las actividades incluidas en la segunda edición, culmina la primera del Programa Impulsa, el cual trata de erradicar el absentismo escolar a través de actuaciones tanto en el centro educativo como en la barriada de El Alto de la Mesa. El programa ha permitido desarrollar actuaciones de flamenco, teatro, baile, yoga, murales a gran escala en la pista de frontón –ocupando sus dos paredes y recreando el Riotinto industrial de principios del siglo XX- y ahora un mural que da la bienvenida a la entrada del barrio riotinteño.

Estos últimos trabajos han sido pintados en el IES Cuenca Minera por dos artistas a nivel nacional e internacional, Víctor García y Cristian Blanxer, jóvenes de Aracena y Barcelona, respectivamente, muy conocidos en este campo y que no dudaron en acudir a realizar el trabajo ante la llamada del profesor de dibujo, también artista, Jesús del Toro.

No obstante, la situación sanitaria vivida durante el curso pasado obligó a migrar algunas actuaciones previstas en fechas anteriores, de modo que aún queda pendiente una de las grandes apuestas tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, donde los alumnos tendrán la oportunidad de conocer en persona a dos grandes deportistas y profesionales: Jero García, ex boxeador y ex presentador de Hermano Mayor y Lorenzo Albaladejo, atleta paralímpico, dieciocho veces campeón de España y campeón de Europa en 400 metros en 2018. Ambos abordarán, en grupos reducidos y siguiendo el estricto protocolo Covid establecido en el instituto, una temática muy importante como es la prevención de la violencia y el acoso.

Así, el IES Cuenca Minera reitera su compromiso con su alumnado y la sociedad en la que están inmersos, tratando de evitar el abandono escolar temprano y formando a las nuevas generaciones. Tanto es así, que aún cuando las últimas actividades de la primera edición están tocando a su fin, ya están comenzando a idearse las primeras de la segunda edición: y es que tras la concesión de la segunda edición del programa el mes pasado, el centro minero tiene previsto crear un rocódromo, una selección de juegos tradicionales, talleres de igualdad, de teatro y una emisora de radio online, entre otras muchas acciones.