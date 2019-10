Huelva aborda en un foro la realidad de las mujeres migrantes en Andalucía

Huelva ha puesto en marcha los Foros Provinciales de Género y Migra-acción que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha organizado en cada una de las provincias andaluzas durante octubre y noviembre con el propósito de reflexionar sobre la realidad de las mujeres migrantes en nuestra comunidad, haciendo especial hincapié en las situaciones de vulnerabilidad de sus derechos; analizar las dificultades de acceso a los servicios públicos, conocer el marco normativo en materia de trata y las propuestas en la atención socio-jurídica a víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como establecer un espacio de encuentro entre profesionales en torno a la posibilidad de establecer un grupo permanente de trabajo a nivel provincial.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) alerta de que en 2018 se registraron en España 128 víctimas de trata sexual, de las cuales 117 eran mujeres. Andalucía fue la comunidad con más afectadas por explotación sexual con un total de 41, seguida de Cataluña con 27 y Ceuta con 18. Asimismo, la Comisión Europea señala que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida (56%), seguida de la trata para explotación laboral (26%). La situación de las mujeres extranjeras es similar a la de las andaluzas, pero no podemos olvidar que por el hecho de no contar con la nacionalidad española se encuentran sobreexpuestas a la vulneración de sus derechos: el sexismo, la xenofobia, la violencia de género, la precariedad laboral o la explotación sexual, siguen limitando el ejercicio de sus derechos y sus posibilidades de desarrollo personal. No en vano, en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relativo al trienio 2016-2018, revela que el 35,8% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas eran extranjeras. De estas, el 48% procedían de países europeos pertenecientes a la UE, el 42% de América Latina y el 9,3% de África. Los datos muestran una especial vulnerabilidad de las mujeres extranjeras de sufrir este tipo de delitos.

En este sentido, la asesora del IAM en Huelva, María Martín, ha destacado que “el IAM, atendiendo a su propia naturaleza y a la realidad multicultural, pone a disposición de todas las mujeres, independientemente de su nacionalidad, los recursos con los que cuenta para promover su empoderamiento y la prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación hacia ellas”. Martín ha explicado que “desde el año 2005 se vienen desarrollando este tipo de encuentros con la finalidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres, removiendo los obstáculos que dificultan la integración en igualdad de condiciones de estas mujeres. Estos foros nos permiten conocer sus realidades, consolidando un espacio de debate, conocimiento y reflexión en Andalucía”.

Esta edición, en la que cada foro provincial constará de dos ponencias y un taller, se ha tratado de dar forma a las propuestas elaboradas por el personal técnico que participó en los Grupos de Trabajo sobre la situación de las mujeres migrantes realizados en las ocho provincias entre septiembre y octubre de 2018 y en el Encuentro Formativo que se desarrolló en Baeza (Jaén) en noviembre de 2018.

La abogada especialista en Derecho de Familia Internacional y Extranjería Bárbara Luna Macías ha impartido la primera ponencia relativa a la ‘Competencia de los tribunales españoles, ley aplicable a la separación-divorcio y eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales en el Derecho Internacional Privado. Aplicación práctica al Derecho de Extranjería’. Y la segunda charla corre a cargo de la experta en trata de mujeres con fines de explotación sexual Vanessa Casado sobre el ‘Marco jurídico de la trata con fines de explotación sexual y necesidades asistenciales de sus víctimas’. Por otra parte, el taller grupal lo lleva a cabo la asesora y formadora en igualdad de género Charo Carrasco, que ha abordado la temática ‘Género y migración: revisión de un mapa de recursos a nivel provincial’. A este respecto, la asesora del IAM ha señalado que “el taller responde a la necesidad de conocer los recursos reales que en materia de género y migración existen en cada provincia”. Marín ha concluido su intervención agradeciendo a Pilar Miranda, presidenta del Puerto de Huelva, la cesión del espacio para llevar a cabo este encuentro.

Estos Foros Provinciales de Género y Migra-acción están dirigidos al personal técnico de las administraciones públicas, principalmente de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), casas de acogida y personal técnico de organizaciones del ámbito de la igualdad, género y migraciones. Los encuentros se han desarrollado ya en Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Almería y Huelva, y seguirán en Málaga el 29 de octubre y Jaén el 11 de noviembre.