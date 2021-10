Hipólito presenta en Huelva su libro ‘Crónica de Nerva 1995-2020’

El periodista nervense Juan Antonio Hipólito, director de Onda Minera RTV Nerva y corresponsal de Huelva Información, ha presentado su nuevo libro, Crónicas de Nerva 1995-2020 (Editorial Niebla, 2021), en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva, acompañado por los periodistas Rafael Terán y Eduardo Sugrañes, responsable del centro de comunicación y jefe de sección del diario onubense, respectivamente, además del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. La obra está impulsada por el Ayuntamiento de Nerva con el patrocinio de la Fundación Atalaya Riotinto.

La presentación de su segundo libro, tras la publicación del primero dedicado a la radio pública local, coincide con la celebración de sus 25 años como corresponsal de pueblo. La obra pone en valor la información local de proximidad a lo largo de sus 456 páginas en formato A4 con una cuidada selección de noticias, reportajes y entrevistas sobre los acontecimientos más trascendentes registrados en Nerva y su comarca entre 1995 y 2020, en diferentes secciones, desde política hasta deportes, pasando por cultura, economía, educación, sanidad, medio ambiente, sociedad, etc.

Para Hipólito, Huelva Información ha sido su periódico de toda la vida, desde que comenzó a escribir para la prensa onubense en 1995, y en el que continúa después de un paréntesis de cuatro años en Odiel Información. “En ambos diarios he tenido la oportunidad de conocer a grandes profesionales de la información onubense en diferentes áreas de trabajo, en especial de la que fue primera mujer en dirigir el periódico de Huelva, Ana Vives. Lástima que no llegáramos a tiempo para el prólogo del libro. Pero estoy seguro que, donde quiera que esté, comparte al cien por cien el escrito por Juano”, aclara.

El periodista nervense aún recuerda como si fuera ayer sus primeras crónicas escritas a máquina que enviaba a través del fax o dictaba por teléfono cuando se trataba de algo urgente. “Incluso, mucho antes de comenzar a utilizar el correo electrónico para enviar las noticias, las fotografías que ilustraban las noticias las enviaba con el chófer del autobús que cubría la línea Nerva-Huelva, tal y como me había enseñado mi amigo fotógrafo Manuel Aragón. Hoy basta con un simple Smartphone para enviar una noticia, con foto y vídeo incluido, prácticamente al mismo tiempo en el que se produce, si se dominan las redes sociales”, recuerda.

Hipólito ha cubierto todo tipo de acontecimientos a lo largo de los últimos 25 años en Nerva y su comarca, convirtiéndome en testigo directo de la vida pública de un pueblo minero de arte y cultura por bandera. Y todo se lo he contado a Huelva desde ese rinconcito de la provincia onubense a través de distintos géneros periodísticos, desde la crónica hasta el reportaje, pasando por la entrevista, con el único objetivo de informar a nuestra sociedad con el máximo rigor y veracidad. “Me queda por probar la parte interpretativa de la profesión, otros géneros periodísticos más ajustados a la opinión: el artículo, la columna, la crítica, etc. Quizá más adelante, cuando deje de informar, podré opinar, y mis crónicas informativas pasen a ser columnas de opinión”, concluye.

Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, el libro refleja de forma fidedigna la realidad de la sociedad nervense desde 1995 hasta la actualidad: “Todo lo bueno y menos bueno de lo que somos capaces de hacer desde las instituciones que gobernamos, los colectivos en los que nos integramos, las asociaciones a las que representamos, todo, se cuenta en las páginas de los periódicos que ilustran esta publicación. Sus noticias se han leído con atención, no solo en los hogares particulares de nuestra localidad, también en las salas de biblioteca de las dos sociedades más señeras y emblemáticas de Nerva: el Centro Cultural y el Círculo Comercial, por las que, mañana, tarde y noche, pasaban decenas de socios para leer la prensa del día, ávidos de información. Libros como este contribuyen de alguna manera al conocimiento de nuestra sociedad local, convirtiéndose en fuente de información privilegiada para consulta de historiadores e investigadores”.

Rafael Terán destacó la importancia del periodismo y lo defendió frente a quienes desde las redes creen que informan. Se sintió contento por el hecho de que el libro se presentara en esta casa de los periodistas que es el Centro de la Comunicaicón Jesús Hermida.

Eduardo Sugrañes, por su parte, resaltó la labor de los corresponsales, que en Huelva Información son un baluarte para dar a conocer y difundir la provincia. Una tarea de personas preocupadas por sus pueblos, que lo reivindican y lo promocionan.