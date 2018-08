El Gobierno promete una solución para que los regantes tengan agua definitiva

Asamblea para valorar el paso

El presidente de la Comunidad de Regantes del Condado, Ángel Gorostidi, tras conocer la noticia del Gobierno central, apuntó a Huelva Información que hoy no se concentrarán en la puerta de la Subdelegación, como estaba programado. Eso sí, todos los afectados se reunirán en una asamblea en El Fresno a las 13:00, de manera interna, para que "valoren" las conclusiones de las novedades informativas al respecto. "Yo me lo creo porque se dan nombres, apellidos y cargos", ya que no es solo que "el Ministerio dice...", por lo que "quiero pensar que la credibilidad es bastante mayor", apuntó particularmente Gorostidi, aunque "habrá opiniones de todos los gustos". Asimismo, el presidente explicó que ellos entienden que "en 10 días van a tener agua" o, por lo menos, "quiero pensar eso", aunque Ángel Gorostidi pone un margen de duda con respecto a cuando llegue la estrategia de parte del Ministerio, ya que si en diez días les dicen que hay que esperar más para que se pueda abrir el grifo de agua "no me vale". En la asamblea también decidirán acerca de qué hacer con la tractorada programada para el 30 de agosto y con la cadena humana del 4 de septiembre, como actuaciones reivindicativas. "Mi propuesta es que no se anulen sino que se retrasen diez días", apuntó el presidente de la Comunidad de Regantes de El Fresno.