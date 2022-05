El Gobierno desoye las peticiones de Asaja-Huelva para paliar los daños en los cultivos

La Orden de reducción de los índices de rendimiento neto publicada el pasado 11 de mayo en el BOE tiene luces y sombras para la provincia de Huelva, puesto que se deja atrás los cultivos para los que Asaja-Huelva realizó una petición expresa por haber resultado seriamente afectados por circunstancias excepcionales acaecidas durante la pasada campaña. Se trata de los frutos rojos, los cítricos, los frutales de hueso, o el olivar, muy mermados por las bajas temperaturas extremas que la provincia experimentó en 2021 como consecuencia de la borrasca Filomena en distintas comarcas como la Costa, el Condado y el Andévalo Occidental. Además, Asaja-Huelva había especificado los daños causados en un área de unas 150 hectáreas de la comarca de la Costa Occidental por una tromba de agua acaecida el 23 de septiembre de 2021. Este fenómeno ocasionó graves daños en parcelas recién plantadas o preparadas para cultivar, arrasando las infraestructuras existentes en dichas fincas en las localidades de Isla Cristina, Ayamonte, Lepe y Cartaya.

Tampoco los cultivos herbáceos (cereales y oleaginosas), han sido contemplados en la Orden, a pesar de ser objeto de una notable pérdida de renta durante 2021 como consecuencia de los sobrecostes de producción por el encarecimiento de los insumos (abonos, productos fitosanitarios, gasóleo, etc.) o como consecuencia de la merma de producción a causa de la sequía.

No obstante, la orden complementa la reducción del 20% del rendimiento neto aprobada con carácter general el pasado mes de marzo, y especifica qué sectores y cultivos de cada municipio van a tener una reducción mayor como consecuencia de mermas en su renta por pérdidas extraordinarias y/o pérdidas derivadas de situaciones climáticas adversas. La orden plantea una reducción con carácter nacional para prácticamente todos los sectores ganaderos, algo que Asaja-Huelva celebra, ya que es precisamente la ganadería uno de los sectores más afectados en nuestra provincia por la sequía y por la subida de los costes de producción, especialmente los piensos necesarios para compensar la alimentación del ganado que no puede pastar en el campo a causa de la sequía. Destaca también el caso almendro, cultivo que ve reducido su módulo del 0,26 al 0,18, o la uva para vino con D.O., del 0,32 al 0,22.

En el caso concreto de la provincia de Huelva, la Orden contempla la reducción al 0,18 para la castaña y al 0,26 para el caqui, reducción que fue solicitada en este caso por Asaja-Huelva.

En la orden también se contempla la ampliación en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años anteriores. Así los agricultores que utilizaron la electricidad para el riego aplicarán un índice del 0,75 en lugar del 0,80.