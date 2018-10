Giahsa aprueba por unanimidad una "histórica" bajada de las tarifas del 9%

Cinco años después de que el proyecto provincial de servicios públicos que representa Giahsa lograra su supervivencia mediante la firma de un contrato de préstamos con varios fondos de inversión, el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha dado un giro de ciento ochenta grados, al aprobar por unanimidad las nuevas ordenanzas que entrarán previsiblemente en vigor el próximo mes de enero y que vienen a suponer de media una disminución inmediata de los precios para el ciclo integral del agua y la recogida de residuos sólidos urbanos del 9%, como adelantó hace unos días Huelva Información.

El acuerdo plenario tiene una "dimensión histórica" por cuanto es la primera vez en los más de 25 años de existencia de la empresa pública Giahsa que se establece una reducción de las tarifas. De ello se han congratulado tanto la presidenta de MAS, Laura Pichardo, como el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, que han coincidido en señalar que el paso dado ayer es el resultado de cinco años de trabajo muy intensos en los que se ha logrado restaurar la solvencia, la credibilidad y la estabilidad de Giahsa.

La disminución de los precios alcanza el 15% en términos globales

Este paso no sólo supone una disminución de los precios actuales del 9%, sino que además se incluye una disposición para dejar sin efecto los incrementos automáticos que se aprobaron en 2013, y que establecían una subida del 2% para 2019 y otra similar para 2002. Por lo tanto, la decisión del Pleno de MAS implica que, en términos globales, la disminución de precios será del 13%. No obstante, "no renunciamos a mantener esta línea de trabajo y seguiremos dando los pasos necesarios durante 2019 para lograr que dentro de un año aún podamos traer a este Pleno una nueva reducción de tarifas", explicó Domínguez, que añadió "que definitivamente traslademos al bolsillo de los ciudadanos el resultado de las mejoras de nuestra gestión".

Las nuevas ordenanzas, que ahora inician el periodo de exposición pública y alegaciones, vienen a corregir algunos déficits anteriores en el sistema tarifario del ciclo integral del agua, que engloba los servicios de abastecimiento, alcantarillado, depuración y vertido. Particularmente, para las cuotas de servicio, es decir, la parte fija de la factura, se plantea una reducción de hasta el 15%, y se equiparan las cuantías correspondientes a los contadores de 13 y de 15 milímetros, como ya han hecho otras empresas.

Respecto a la parte variable, la propuesta aprobada pasa por una disminución del 10% del precio en el primer bloque de consumo, es decir, en lo que se considera un uso racional y eficiente del agua, de forma que se prima la responsabilidad del consumidor. Por su parte, para la tarifa del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, se establece un descenso lineal del 9%.

"Hemos recorrido un camino largo y difícil hasta llegar al día de hoy", manifestó el director ejecutivo de Giahsa, que explicó que "este giro de 180 grados lo hemos ido dando en varias etapas". Añadió que "tras asegurar la permanencia de Giahsa como empresa pública al servicio de los ciudadanos y evitar su privatización, se emprendió desde el primer momento un plan de ahorro y una serie de mejoras en la gestión del servicio que nos permitieran mejorar las condiciones de financiación que nos habían puesto los fondos de capital. Hace ahora dos años, se alcanzaba ese primer objetivo mediante la renovación del préstamo de 85 millones de euros, transfiriendo el contrato y sus obligaciones a un grupo formado por los principales bancos españoles y mejorando notablemente los intereses, que pasaban del 11,85% al 3%".

"Durante estos dos últimos ejercicios, Giahsa ha ido mostrando mes a mes su solvencia y obteniendo de su gestión unos resultados económicos muy notables que se plasman en el cierre de cuentas del ejercicio 2017, que muestran argumentos suficientes para que la empresa pública pueda plantear un paso tan importante como invertir definitivamente el rumbo e implantar unos precios para sus servicios más bajos para los ciudadanos de toda la provincia", concluyó Domínguez.