Gente de aquí y allá: Cesáreo Vázquez Macías, curándolo todo con sonrisas

Hacía mucho tiempo que deseaba escribir una semblanza sobre mi amigo César, así es como le llama casi todo el mundo, aunque su verdadero nombre es Cesáreo. Pero ya se sabe, los andaluces siempre tratamos de acortar las palabras y los nombres también. Pues bien, él es un fisioterapeuta de los buenos, un magnífico profesional que tiene unas manos mágicas y una sonrisa que lo cura absolutamente todo.

Hace mucho tiempo que conozco a César y a su encantadora esposa María Luisa. Él nació en el bonito pueblo de Villablanca el 5 de abril de 1956. Y como su padre pertenecía al Benemérito cuerpo de la Guardia Civil, fue destinado a otro bonito pueblo de la provincia de Huelva, Encinasola, muy cercano a la frontera portuguesa. Y, por cierto, el más cercano de los pueblos del país vecino lleva por nombre Barrancos, con lo cual nos da pie a gastarnos muchas bromas. César conserva a muchos amigos y familiares en ese pueblo del norte de nuestra provincia, al que yo he ido en varias ocasiones con ellos y lo hemos pasado muy bien porque es un pueblo muy entrañable y los amigos son gente encantadora. Entre ellos destaco a Andrés, más conocido allí como “El Peatón”.

César tiene un carácter envidiable, y si no que les pregunten a sus pacientes. Todos ellos han recibido bromas mientras estaban en tratamiento, porque él tiene unas ocurrencias que te partes de risa mientras te está curando. Y esto es así tanto en el Hospital Juan Ramón Jiménez como en su consulta privada, en el conocido centro onubense de rehabilitación y fisioterapia ‘Centro Conquero’, que por cierto en estos días se está cambiando de emplazamiento ya que su hija, que también estudió lo mismo que su padre y se especializó con técnicas muy modernas en Francia, ha vuelto a su Huelva natal para dirigir el nuevo centro que será multidisciplinar con diferentes especialidades. María Luisa, que es como se llama su hija, ha heredado de su padre toda la gracia.

Él estudió en Sevilla la carrera de ATS y también Fisioterapia y cuando acabó hizo prácticas en diversos hospitales hispalenses junto a los más importantes médicos hasta que vino destinado al Hospital Manuel Lois de Huelva. Y aquí en la ciudad onubense conoció a su novia, que más tarde se convertiría en su esposa, María Luisa, con la que tuvo dos hijos: Luisita y César. A ambos los conocí muy pequeñitos, a él siendo casi un bebé aún y, casi sin darnos cuenta, el tiempo pasa y el niño hoy ejerce como cirujano en un Hospital de Barcelona con notable éxito. Y por cierto, su hijo ya no se llama Cesáreo, sino César.

Cesar y María Luisa se instalaron en la calle Maestro Salvador López, en la zona del Matadero, y allí abrieron su primera clínica de rehabilitación y estética. Allí se dieron a conocer como profesionales libres con una gran aceptación, tanta que enseguida se les quedó pequeña y tuvieron que elegir un local mucho mayor en la bonita zona de el Conquero, que es donde han estado ubicados hasta hace solo unos días. Tengo que decir, en honor a la verdad, que gran parte de su éxito se la deben a todo el personal del que se rodearon desde el principio: Paquita, alma mater que mira por el centro como si fuera suyo y que quiere a toda la familia como si fuera su propia familia; Ángela, puntaumbrieña y muy animosa y servicial; Maribel, atentísima; los magníficos “fisios” Álvaro, que en sus ratos libres se dedica a jugar al bádminton y es un verdadero campeón, y Paco, moguereño de pro con el que me gusta hablar sobre Juan Ramón Jiménez y de otros moguereños ilustres entre los que se encontraba su padre Paco Azcarate, que además fue un gran amigo mío siendo el interventor de fondos del Ayuntamiento de Moguer. Ellos, además de ser unos profesionales como la copa de un pino, son amables y derrochan simpatía y, junto con el jefe que han tenido toda la vida, su amigo César, han curado siempre sonriendo a los pacientes y haciéndoles la vida muy agradable. Que me perdonen si me olvido de alguien, pero la verdad es que a los humanos nos pasan estas cosas algunas veces.

César y María Luisa son verdaderos amigos de sus amigos y eso es así de toda la vida. Ambos se desviven por ellos ayudándolos siempre en todo. Yo me honro de ser uno de ellos y pertenecer a su gran círculo de amigos que desde siempre ha tenido en su casa un lugar expresamente diseñado para poder reunirse. Todos los queremos y los admiramos. Y la verdad que dentro de este grupo son todas personas magníficas y admirables. No hay ni uno solo que desmerezca porque César ha sabido escogerlos y estas reuniones, ninguno habla de trabajo, por ejemplo, ni ninguno se mueve por interés. Todos ellos forman una gran piña y yo estoy muy feliz de formar parte de ese gran grupo humano.