García del Cid deja el grupo socialista y pasa a ser concejal no adscrito

José Manuel García del Cid, hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ayamonte, anunció ayer su marcha del grupo socialista y su paso a la condición de concejal no adscrito.

García del Cid ha tomado esta decisión a raíz de la celebración de las primarias en el seno de la formación socialista para los próximos comicios municipales y la polémica desatada con la lista de los electores. El hasta ahora también vicesecretario de la agrupación local del PSOE obtuvo 24 votos frente a los 102 que consiguió Natalia Santos, la otra aspirante a liderar la candidatura socialista de las municipales de 2019.

García del Cid denunció que la lista de electores socialista se había "inflado" a última hora con la incorporación de varias decenas de nuevos militantes (70) con el fin de apoyar a Santos para que saliera elegida candidata, como así ha sido finalmente.

El ya exportavoz asegura que impugnó tanto la mesa electoral como el acta de resultados, sin embargo, la Comisión Provincial de Ética y Garantías del PSOE de Huelva proclamó definitivamente a la actual delegada territorial de Cultura, Comercio y Deporte en Huelva, Natalia Santos, candidata socialista a la Alcaldía de Ayamonte.

García de Cid afirma que lo hizo sin dar respuesta a las alegaciones que había presentado ni por parte de la Comisión Provincial ni de la Federal, por lo que pasado un tiempo ha optado por abandonar el escaño del PSOE, partido en el que milita desde 1982, "a diferencia de las últimas incorporaciones".

El ya exedil socialista ha registrado esta decisión en la Secretaría General del Consistorio fronterizo, si bien no dejará la Corporación y seguirá como concejal no adscrito, ya que continuará "trabajando por los ayamontinos" en el año que resta de legislatura.

"El PSOE está por encima de todo, pero sin embargo, de alguna forma todo se estropea cuando las personas que dirigen el partido a nivel local, y más concretamente el secretario general y el secretario de organización, no han estado a la altura y no han jugado limpio. Personalmente me siento traicionado por dichos dirigentes", indicó García del Cid.

Añadió que no había venido a la política por nada personal ni a nivel laboral, ya que tiene una vida laboral plena independientemente de la política, "pero me han cortado el camino, la ilusión y las ganas de darlo todo por Ayamonte".

Víctor Hugo Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Socialista pasará a ostentar la portavocía, según informó ayer el PSOE. Es miembro de la ejecutiva local y está al frente de la Secretaría de Política Municipal.