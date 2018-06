García del Cid asegura que impugnóel proceso de primarias del PSOE

José Manuel García del Cid, candidato a las primarias del PSOE para ser alcaldable a las próximas elecciones municipales y vicesecretario general y portavoz del grupo municipal socialista ha denunciado una serie de irregularidades por parte de la Comisión Provincial de Ética y Garantías del PSOE de Huelva. Ésta ha proclamado a Natalia Santos candidata tras esperar los plazos establecidos para presentar alegaciones a la proclamación provisional, por lo que al no haberse presentado nada al respecto, procedió a la proclamación definitiva, asegura la comisión.

García del Cid afirma que "el propio escrito de impugnación que habrá remitido la mesa electoral junto con el acta de resultados es una alegación, que deberán resolver a favor o en contra, pero no es propio que afirmen que se ha impugnado la mesa, habiendo presentado el escrito de impugnación, el cual es remitido junto con el resto de la documentación y que ahora digan que no hay alegaciones presentadas".

García del Cid añadió que "no pretendo crear ningún tipo de polémica y seré el primero en felicitar a la candidata si resuelven en contra la impugnación que he presentado, pero lo que no admito es la falta de respeto hacia mi persona y a muchos militantes, al decir que no ha habido alegaciones". García añadió que cree "en un PSOE transparente y en unas primarias limpias, con igualdad de oportunidades para todos los candidatos".