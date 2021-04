Freshuelva participa en la campaña europea de homenaje a los agricultores 'CuTE-4 You'

La asociación europea hortofrutícola FruitVegetablesEurope (Eucofel) ha lanzado con apoyo financiero de Bruselas el programa de divulgación CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You, en el que participa Freshuelva. La campaña pretende poner en valor el trabajo esencial del sector realizado durante la pandemia de la Covid-19 y generar un movimiento de apoyo a los agricultores europeos que promueva, a su vez, el consumo de frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea.

La acción de FruitVegetablesEurope, en la que participan organizaciones tan destacadas y representativas como Comité de Gestión de Cítricos, Afrucat, Freshuelva, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada/Espárrago Verde, +Brócoli, Alcachofa de España, Proexport, Asociafruit, Afruex, Apoexpa, Fedefruta y Fepex, pretende también trasladar los mensajes de orgullo y pertenencia al sector a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica. En términos de población, estos tres países representan alrededor de 141,4 millones de consumidores de la UE.

“Pediremos a los ciudadanos que miren la etiqueta y se aseguren de que sus productos sean de aquí. Todos sabemos que la mejor forma de agradecer su esfuerzo a los agricultores de la UE es consumir y disfrutar de las frutas y hortalizas europeas. Con ello, gana el consumidor, gana el productor y gana Europa”, destaca el presidente de FruitVegetablesEurope, Juan Marín, quien también ha resaltado el carácter estratégico de la agricultura porque “no podemos quedarnos en manos de terceros países y que cualquier crisis, pandemia o contingencia geopolítica nos pueda dejar sin esos alimentos tan necesarios que necesitan los consumidores de Europa”.

“Desde FruitVegetablesEurope estamos muy orgullosos y emocionados con el lanzamiento de este programa de promoción de la UE. Se trata del programa político y social más importante que se ha puesto en marcha en la Unión Europea para agradecer al sector europeo de frutas y hortalizas”, subraya la Secretaria General de FruitVegetablesEurope, Alba Ridao-Bouloumié.

Por su parte, el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, ha destacado el esfuerzo del sector onubense de los frutos rojos para abastecer de productos a toda Europa desde el comienzo de la campaña, “superando todas las adversidades a las que nos tuvimos que enfrentar, como el cierre del Canal Horeca, los problemas en los desplazamientos o la falta de mano de obra. Los productores de frutos rojos demostraron que su prioridad es abastecer y alimentar a los europeos, que debemos agradecérselo también consumiendo fresas, frambuesas, arándanos y moras que se produzcan en Huelva, en España y en Europa”.

En esta misma línea, las organizaciones que integran esta asociación coinciden en señalar que “el consumidor europeo debe tener claro que adquirir frutas y hortalizas producidas y confeccionadas en Europa le aportará mayores garantías de seguridad alimentaria, calidad, respeto medioambiental y un compromiso añadido con los valores y formas de hacer, en lo social y laboral, de la propia Unión Europea”.

En un vídeo promocional de la campaña, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido el valor que tienen las frutas y hortalizas desde el punto de vista de la salud, la nutrición, la economía, el empleo, el desarrollo rural y el medio ambiente. “Soy el ministro de este país que se llama la Huerta de Europa y con mucha razón, porque efectivamente nutrimos de frutas y hortalizas al conjunto de la UE y somos el mayor productor”, ha subrayado. Ha recordado que nuestro país cuenta con más de 1,7 millones de hectáreas, más de 30 millones de toneladas al año en producción de “excelentes frutas y hortalizas, muy diversas”; una actividad que permite 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos en la recogida y manipulado. “Los más de 16.500 millones de euros de nuestras exportaciones al resto de la UE y del mundo muestran de qué forma contribuimos al desarrollo de este sector”, añade.

Asimismo, Planas ha valorado que, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el sector responde a las nuevas demandas en materia de respecto del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático.