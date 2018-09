Fiscal defiende un programa de actuación en la costa para evitar los daños de los temporales

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, José Fiscal, abogó ayer por la puesta en marcha de un plan a medio y largo plazo en la costa onubense para evitar los destrozos de los temporales, preguntado sobre la manifestación convocada del pasado sábado en Huelva capital por la coordinadora Salvemos las Playas de Huelva. El consejero explicó que la Junta de Andalucía "no tiene competencias en el litoral, ya que la regeneración de las playas corresponde al ámbito estatal, excepto la ordenación de los chiringuitos y la ocupación del espacio público".

Sin embargo, indicó que hay que hacer un plan a medio y largo plazo para que esto no ocurra todos los inviernos, tal y como planteó en la comisión interadministrativa que coordinaba las ayudas por los últimos temporales, que afectaron especialmente al litoral de las provincias de Huelva y Cádiz, e insistió en que "no podemos estar todas las primaveras con la misma situación". "Para eso están los técnicos y las inversiones públicas", dijo y añadió que "hay que abordar el problema de manera más global porque no podemos estar echando arena todas las primaveras y si se produce otro temporal se la va a volver a llevar".

Fiscal recordó que la primavera pasada "hubo dimes y diretes con el anterior gobierno del PP por una cuestión técnica, ya que desde la Junta, concretamente desde la Consejería de Agricultura, se entendió que la zona propuesta para extraer la arena ponía en peligro el caladero del Golfo de Cádiz, y se le conminó a que escogieran otra zona".