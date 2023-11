La Feria del Vino y el Mar clausura la segunda edición de récord con más de 3.000 visitantes

La Feria del Vino y el Mar (Vimar) ha dejado en sus dos jornadas un sabor transfronterizo. La cultura y tradición gastronómicas de ambos lados del Guadiana han confluido en esta cita pionera en España, donde también se ha hablado de casos de éxito del enoturismo en destinos de costa nacionales e internacionales, de la tradición pesquera onubense y el relevo generacional, de los recursos turísticos ligados al patrimonio cultural marinero y pesquero, o de la importancia de apostar por la dieta mediterránea como estilo de vida.

A diferencia de la jornada de apertura, con un enfoque eminentemente profesional, el segundo día estuvo abierto al público en general, y el Centro de Exposiciones y de Congresos de Ayamonte (CECA) contó con una gran asistencia, mostrando un gran interés por las actividades divulgativas, los showcookings, y los 46 expositores de bodegas y empresas conserveras, entre otros. Además, se entregó el premio a la mejor tapa de la Ruta de la Tapa.

La directora de Vimar, María Pulido, reafirmando las palabras del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco en la inauguración, ha puesto de relieve el éxito de la Feria, que con tan sólo dos ediciones, "ya se ha consolidado por completo y se erige como una cita referente, y pionera a nivel nacional, en la promoción, divulgación, riqueza y potencial turístico de sectores de excelencia en la provincia y la región como son el vinícola y el relacionado con los productos del mar". Un éxito que se ha visto reflejado en las más de 3.000 personas que han pasado por la Feria.

En especial, Pulido ha destacado la altísima asistencia de profesionales con más de medio millar, de sectores de la hostelería y el turismo, la participación de empresas y el gran respaldo institucional de esta feria coorganizada por la Asociación Española de Enoturismo, contando con el patrocinio del sello de calidad Gusto del Sur, marca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como de los Fondos Europeos Feder de Desarrollo Regional.

En el plano formativo y divulgativo desarrollado en las Salas Marisma y Litoral del CECA, la Feria Vimar evidenció especialmente en la segunda jornada el hermanamiento gastronómico, en torno al vino y al mar, entre España y Portugal, entre Huelva y el Algarve. No en vano, Vimar cuenta con el respaldo de la Eurociudad del Guadiana, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial que integran Ayamonte, Castro Marim y Vila Real de Santo Antonio. Precisamente, en la Sala de Showcooking y Catas, la cataplana portuguesa ha sido una de las protagonistas, mediante los showcookings de los chefs David Domingues (Restaurante A Terra Praia Verde, Castro Marim), José Vinoteca (El Paradise, Isla Canela), y Alberto Silveira, de Casa Silveira (Ayamonte).

Nuevamente, la Sala Marismas ha sido el espacio formativo donde se ha expuesto el potencial del enoturismo en nuestro país, y José Antonio Vidal, presidente de la Asociación Española de Enoturismo y de la Organización Mundial del Enoturismo, tras citar casos de éxito enoturísticos como Italia, Grecia o Portugal, quiso centrarse en "zonas de gran calidad vitivinícola y referentes en enoturismo como Jerez, el propio Condado de Huelva o Manilva".

Especial interés atrajo la mesa redonda Relevo generacional en la pesca, donde participaron la Asociación de Armadores de Punta del Moral (Opp80), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (Facope), el IES Saltés de Punta Umbría y la empresas Salinas Biomaris, para mostrar, desde distintos enfoques, cómo la tradición pesquera ha ido pasando de generación en generación y perdura hasta nuestros días, apostando por la innovación y la sostenibilidad.

Abundó en esta línea Francisco Zurita, responsable del Departamento de Mercados Pesqueros de AGAPA, con su intervención Recursos turísticos ligados al patrimonio cultural marinero, pesquero y del capital natural. Zurita incidió en la “carga cultural derivada de los distintos pueblos que han pasado por la península ibérica, desde los fenicios, tartesos, romanos, etcétera, hasta nuestros días, que ha quedado en forma de edificaciones, actividades económicas, elementos culturales, saberes, cantos, y un amplísimo abanico de conocimientos, una herencia global de lo marinero, pesquero y el capital natural”.

Se han implicado también en su organización la empresa pública Turismo Andaluz, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ayamonte. La colaboración prestada por el Puerto de Huelva, el Consejo Regulador de las DD.OO.PP. de Vinos, Vinagres y Vino Naranja del Condado de Huelva, y el de otras entidades como la Eurociudad del Guadiana y el Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA), ha sido vital para el éxito de la cita.

La dieta mediterránea como “expresión cultural”

Importantes conclusiones se extrajeron también de la mesa redonda Dieta Mediterránea como estilo de vida, moderada por Manuel Martínez, jefe de proyecto del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (Iaemed), con la participación de diferentes expertos del ámbito académico, científico o empresarial. Martínez aludió a la necesidad de tratar la dieta mediterránea como “concepto multidimensional, holístico”, y no sólo por su extraordinario valor gastronómico. “Más bien, debe abordarse como expresión cultural, que abarca la tecnología, el arte, las fiestas, el terruño, en definitiva, todo lo que nos rodea como sociedad”, explicó.

Por ello, se pusieron sobre la mesa iniciativas encaminadas a salvaguardar este estilo de vida, y más teniendo en cuenta que la Dieta Mediterránea fue declara en 2010 por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "no debemos verlo como una palmada en la espalda, sino que es una responsabilidad, no sólo para las instituciones, sino para toda la sociedad, que tiene que defender ese patrimonio”, y tratar de que “no se altere en exceso ni desaparezca en otros estilos, que pueden estar muy bien, pero que no son nuestros, y que seguramente no son tan saludables”. En la mesa se defendió el patrimonio que nos brinda el vino y el mar, pilares de la Feria VIMAR, para lograr este objetivo.

Ahondando en esta necesidad, Artur Filipe Gregorio, coordinador de proyectos IN LOCO, presentó la Rota Da Mediterrànica, una comunidad de pequeñas organizaciones publicas y privadas, sobre todo del Algarve portugués, “unidas por la protección de los recursos identitarios de la dieta mediterránea, del estilo de vida mediterráneo”, materializada en productos locales, artesanales, paisajes, patrimonio e incluso tradición oral”.

La elaboración ‘Atún V&V’, ganadora de la Ruta de la Tapa

Uno de los momentos más especiales en la clausura de Vimar ha sido la entrega del Premio a la Mejor Tapa de Vimar, votada entre los usuarios, en el marco de la Ruta de la Tapa celebrada en la semana previa a la celebración de la feria, y en la que han participado ocho establecimientos de restauración de Ayamonte. Un galardón que ha recaído en la deliciosa tapa Atún V&V, de la vinoteca Vinos & Vinilos. El premio ha sido entregado por la directora de Vimar al encargado la vinoteca, Paco Nieves, que explicó el plato: un atún macerado con cítricos, acompañado con una tosta de pan portugués, humus de garbanzos, frutos secos, mango, y salpicado con eneldo y cebollino. Nieves ha resaltado la “grata experiencia de participar en VIMAR, feria en la que estaremos encantados de volver a participar”. María Pulido ha dado la enhorabuena a todos los establecimientos que han participado (Vinos & Vinilos, El Plumas, La Puerta Ancha, La Casona, Apopa Port Club, Agua Mala, Retamar, y Caprichos y Disparates). El certamen también ha reservado un premio, sorteado entre los usuarios que han votado en esta Ruta de la Tapa.

De manera previa, se vivió una nueva jornada de showcookings y catas con una acogida espectacular. Un espacio que se ha erigido en la feria como un eje transversal, convertido en deliciosos platos, de todos los conceptos tratados en los diferentes seminarios, formaciones y mesas, desde las mencionadas cataplanas lusas, a la fusión entre Mar y Sierra (chef Juan Hormigo), la unión de sabores transfronterizos en torno al bacalhau (Arnaldo Correia, de la Escuela de Hostelería y Turismo de Vila Real de Santo Antonio), o la ‘Cocina al vacío’ que propusieron Luca Formenti y Pepe Toledo (Valko y Villena).

Cabe destacar la participación que registraron las catas protagonizadas por Cristina Tierno, directora de la Agencia Efecto Directo, y por Mara de Miguel, mejor sumiller de Andalucía 2022. Cristina Tierno, prestigiosa sumiller y catadora, ha repetido presencia en Vimar, y ha reiterado su apoyo a la “filosofía de Vimar, con la potencia que da tanto a España como a Portugal, potenciando ambos mercados gastronómicos y vinícolas”. La experta dio a los asistentes las claves para elegir el vino portugués más adecuado “según su zona de confort, según la situación”, incidiendo en los matices que proporcionan las variedades del sur con respecto a, por ejemplo los tintos de altura.

La cordobesa Mara de Miguel fue la protagonista del taller de cata A ciegas por el Atlántico, donde cobró protagonismo una variedad autóctona como la Zalema. La sumiller felicitó por su formato a Vimar y no dudó en destacar que “es uno de los mejores momentos para todos los vinos de Huelva porque la Zalema por fin está sacando pecho”, gracias a “estos soñadores del Condado de Huelva se están haciendo vinos muy elegantes, vinos voluptuosos en boca, con una mineralidad, con una salinidad que son fantásticos para acompañar desde todo lo que ofrece el mundo del mar hasta acompañar a carnes”.

Manu Balancino, presentador de las actividades de los showcookings, ha subrayado la grata experiencia de Vimar porque durante dos días chefs de Portugal y España "han preparado platos muy marineros, maridados con los mejores vinos nacionales y del país vecino".

Para los asistentes y pensada también para los niños , en esta segunda cita de Vimar se ha habilitado un un espacio, el Aula del Mar, destinada a la divulgación del patrimonio costero y pesquero, y donde se ha incidido en la sostenibilidad y preservación de la biodiversidad marina, una experiencia formativa de la que han disfrutado alumnos y alumnas de los centros educativos ayamontinos CEIP Moreno y Chacón, CEIP Padre Jesús y del IES Guadiana, quienes han podido adentrarse en la riqueza de nuestros mares y océanos, así como lo han hecho los alumnos y alumnas de las diversas Escuelas de Hostelería que participaron en el evento.