La Federación de Pescadores no tendrá que devolver el dinero de unas ayudas

Finalmente no se conocerá si ha habido fraude de subvenciones. Tampoco si el dinero recibido fue debidamente justificado. Además, la Junta de Andalucía no podrá recuperar la cantidad que reclamaba. El fiscal jefe de Huelva ha archivado las diligencias relativas al reintegro de ayudas concedidas a la Federación Provincial de Cofradías de Huelva para la ejecución del proyecto denominado Recualificación Profesional del Pesquero, por un importe de 1,07 millones de euros. Lo ha hecho porque el posible delito ha prescrito, dado que la subvención y la ejecución de los cursos del proyecto se produjeron en 2011 y no ha sido hasta junio de este año cuando la Federación ha recibido la notificación de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta, que concedió la ayuda, sobre la petición de devolución del dinero, a raíz de ciertas irregularidades detectadas sobre el número de alumnos y la falta de documentación a la hora de justificar la ejecución del proyecto.

La Federación Provincial de Cofradías presentó a la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de Huelva Costa Luz en 2010 una solicitud de ayudas para el proyecto que perseguía capacitar a las personas pertenecientes al sector pesquero y sus familiares en disciplina y materia para el desarrollo de actividades en otros sectores económicos emergentes.

La Dirección General de Pesca informó seis años después de las infracciones

El objetivo final era la realización de actuaciones específicas en materia de empleo, destinadas a pescadores profesionales con especiales problemas de acceso al mercado laboral y dirigidas a la consolidación del empleo en las localidades de Punta Umbría e Isla Cristina. El fin era facilitar su incorporación al mundo laboral mediante la adquisición de formación cualificada. La petición fue aprobada en febrero de 2011.

Para ello se crearon dos módulos de formación teórico-prácticos de trabajo para las dos localidades, uno de formación para técnico de información turística y otro de formación de monitor de educación medioambiental.

En junio de ese año se dictó el contrato definitivo, por un importe de 857.479 euros, en el que se establecía la fecha de finalización del proyecto el 31 de diciembre de 2011, de forma que los cursos de formación debían tener una duración de tres meses. En abril se materializó un primer anticipo por importe del 50% de la subvención aprobada y después un segundo anticipo en dos fracciones en julio y octubre, respectivamente. Todo ello previa fiscalización.

Posteriormente, el Departamento de Gestión de Programas de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, como órgano competente para llevar a cabo la comprobación de las operaciones, realizó la verificación administrativa del expediente con la finalidad de constatar que el gasto declarado era real, que los bienes se habían entregado o el servicio prestado de conformidad con la decisión de aprobación y que las operaciones y los gastos cumplían con las normas comunitarias y nacionales, por lo que solicitó la documentación necesaria para llevar a cabo la comprobación del expediente.

Una vez analizada la documentación, el Departamento de Gestión de Programas detectó la falta de algunos documentos necesarios para poder emitir el correspondiente informe de verificación.

Tras la comprobación, en enero de 2018, la Dirección General dictó el inicio de procedimiento de reintegro, que fue notificado a la Federación en marzo de este año, con la concesión de un plazo de quince días para presentar alegaciones, que fueron realizadas ese mismo mes.

En junio la Subdirección General de Pesca confirmó la exigencia de reintegro por un importe de 1.079.566 euros, 834.380 euros de la ayuda concedida y 245.185 euros por los intereses demora.

Tras esto, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Huelva y patrón mayor de Punta Umbría, Manuel Fernández, presentó a la Fiscalía toda la documentación del proyecto Recualificación Profesional del Sector Pesquero para que iniciara las actuaciones pertinentes por si de la investigación pudiera desprenderse algún delito de fraude en subvenciones y de relevancia penal.

La Fiscalía confirma la obtención de la subvención para la realización de los cursos y el plazo de finalización de éstos y que solo seis años después la Junta solicitó el reintegro cuando el posible recurso de reposición y contencioso administrativo habían prescrito.

El presidente de la Federación de Cofradías alegó no disponer de documentación alguna en relación con lo solicitado y que cuando se tramitó dicha ayuda él no era el presidente, por lo que entiende que deben pedir explicaciones a quien gestionó tal subvención.