Estudiantes locales de Secundaria animan a 'Come to see Punta Umbría'

Come to see Punta Umbría (Ven a ver Punta Umbría). Es el eslogan central de la campaña de promoción turística que ha puesto en marcha el alumnado de tercero de la ESO bilingüe del Instituto de Educación Secundaria Saltés de dicha localidad costera onubense, y que se ha traducido en el diseño y publicación de un completo tríptico en lengua inglesa.

Dicho folleto publicitario, elaborado durante el último trimestre del pasado curso escolar bajo la coordinación del profesor Sergio Largo Limón, es ya por tanto una realidad, y en el mismo se describen, sólo en lengua inglesa y apoyado en bonitas fotografías, los principales atractivos turísticos del destino Punta Umbría.

La publicación, que ha visto la luz gracias también a la participación del plan 'Vivir y Sentir el Patrimonio' que se desarrolla en dicho instituto público de Secundaria puntaumbrieño, presta especial interés al rico y variado patrimonio natural y cultural del municipio.

Así, buena parte de sus contenidos giran en torno a la descripción pormenorizada de las playas puntaumbrieñas, ofreciendo todo lujo de detalles sobre las playas Urbana, La Bota, El Portil y Los Enebrales, así como sobre el Paraje Natural Marismas del Odiel.

En materia de patrimonio cultural e histórico, el tríptico profundiza en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes; en la torre almenara del siglo XVII Torre Umbría; o en la Casa Museo de los Ingleses, del año 1917.

No faltan entre sus contenidos referencias a la ubicación geográfica de Punta Umbría y a cómo llegar al municipio, así como también incluye elementos relacionados con la economía y la gastronomía como es el caso de la lonja y el puerto pesqueros de la localidad; y con las celebraciones festivas como las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen o la Feria Internacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, que se celebra en el municipio cada mes de abril.

Por último, también incluye un apartado dedicado a los lugares más populares del destino costero onubense, al que describe como un destino turístico típicamente familiar, resaltando en este sentido los característicos chiringuitos de sus playas; la animación de la calle Ancha y la posibilidad de degustar en sus numerosos establecimientos hosteleros y de restauración la típica gastronomía local, y en general andaluza; el Mosquito Club; y de nuevo sus 14 kilómetros playas de fina arena como principal atractivo turístico de la localidad.

Los folletos, según señala el propio centro educativo, "son dignos de cualquier oficina de turismo por su diseño y por el cariño con el que han sido elaborados", por lo que concluye indicando que "aquí los dejamos para los miles de turistas que nos visitan estos meses y quieran conocer el patrimonio de nuestra localidad contado por sus jóvenes".