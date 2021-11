La Escuela de Música de Punta Umbría celebra este sábado el concierto de Santa Cecilia

La Escuela Municipal de Música de Punta Umbría celebra con un gran concierto el próximo sábado, 27 de noviembre, el Día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. La cita será en el Teatro del Mar a las 20.00 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo de espacio escénico.

El concierto contará con las actuaciones de la Banda Municipal ‘Ciudad de Punta Umbría’, de la Big Band y en el mismo se estrenará el documental ‘Culmus, un camino a la historia’. La Banda Municipal de Música ‘Ciudad de Punta Umbría’ estará dirigida por Sergio del Toro e interpretará tres temas: el pasodoble Puenteareas y dos composiciones de la banda sonora de las películas Batman y de El Fantasma de la Ópera.

Por su parte, la Big Band estará dirigida por Sebastián González Bereño y tocará cuatro temas a ritmo de jazz. Comenzará con Blue Moon, para continuar con Back Home, Four y cerrará su intervención al ritmo de On the sunny on the street.

El aniversario de Santa Cecilia también contará el estreno del vídeo ‘Culmus, un camino a la historia’. Se trata de un documental en el que se recoge la historia de Punta Umbría relacionada con la música. La cinta ha sido realizada por la propia Escuela de Municipal de Música de la localidad.