Emotivo homenaje al director de la banda municipal de Higuera, Matías Fernández

En un entrañable acto celebrado en la explanada de El Charcón de Higuera de la Sierra, el director de la banda municipal y profesor del Aula de Música, Matías Fernández Rodríguez, recibió ayer un cariñoso homenaje, “por haber transmitido su amor por la música a generaciones de higuereños y convertir la banda en una seña de identidad del municipio”, según destacó el alcalde de la localidad, Enrique Garzón Álvarez.

En el acto de reconocimiento, además del regidor higuereño intervinieron autoridades provinciales y locales; representantes de las corporaciones municipales de pueblos vecinos, como Corteconcepción y Zufre, así como familiares y amigos del homenajeado, al que le dedicaron cariñosas palabras. Los músicos de la banda actuaron interpretando, entre otras piezas, el pasodoble dedicado a la localidad serrana, haciendo las delicias de los asistentes.

Antes de finalizar el acto, el director agasajado descubrió el rótulo del Aula Municipal de Música “Matías Fernández Rodríguez”, nombramiento que fue aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento el pasado 21 de junio, a propuesta de la Asociación Musical “José Luis Romero Hernández”, creada para que la banda tuviera un respaldo legal y organizativo y para gestionar todo lo que la formación necesita (contrataciones, uniformes, instrumentos…).

En su discurso, Enrique Garzón destacó el crecimiento que ha experimentado el Aula de Música y de la Banda Municipal al frente de Matías, “que ha conseguido unos resultados increíblemente exitosos e inimaginables en este periodo y ha convertido a la formación musical de Higuera en una de las principales señas de identidad del pueblo, siendo el grupo humano que mejor abandera nuestra localidad con un importante nivel de reconocimiento”.

Por su parte, Matías Fernández, tras mostrar agradecimiento por el reconocimiento recibido, indicó que “Ayer, tenía un cúmulo de sentimientos enfrentados, viendo a mi amigos y familiares llegar sin yo saberlo, las palabras que me dedicaron y los recuerdos que me venían de personas que ya no están y que son muy importantes para mí, en lo personal y lo profesional. Además se une el pensamiento de no saber muy bien si realmente me lo merezco. Yo sólo he intentado hacer bien mi trabajo y disfrutar con ello”, aseveró.

Fernández añadió que “aunque este reconocimiento, lleve mi nombre, me gustaría que se convierta en un homenaje a todos los maestros que han pasado por la enseñanza musical en Higuera y todos los alumnos que han estado inmersos en este proyecto. Al igual que sus familias y amantes de la música en general. Todos somos necesarios e importantes en este “barco”, cada cual en su función, pero ha de ser una simbiosis perfecta para mantenerlo a flote”.

Sobre los proyectos inmediatos de la Banda y la Asociación Musical, el director ha adelantado la grabación de un cd de pasodobles con fines solidarios, de los compositores Juan Manuel Velázquez y Félix de Carboneras. También, el estreno de marchas procesionales dedicadas a las cuatro imágenes a las que acompañamos en sus salidas por las calles de Higuera de la Sierra: San Sebastián, San Antonio, la Virgen del Prado y El Cristo del Rosario.

Enraizada tradición musical

Cabe destacar que la nueva banda higuereña, que dirige Matías, es heredera de una larga tradición instrumental que surgió en la localidad serrana a mediados del siglo pasado. La agrupación musical, entonces, atravesó varios periodos, con directores, como Librado, Manolo Librado, Felipe Brazo Garzón, hasta que finalmente fue comandada por José Luis Romero Hernández, fallecido en 2011, gran trompetista y maestro de muchos músicos serranos.

José Luis promovió junto a Francisco Durán, una Banda de Cornetas y Tambores que contaba con unos 25 músicos. Desde entonces, y gracias a la colaboración de alcaldes como Javier Garzón y Manuel Fal, el Ayuntamiento ha trabajado por la promoción de la cultura musical en la localidad. Primero como Escuela de Música en el Colegio Viejo, y después en el Centro de Recursos, para apostar en 2010, por la creación de la nueva Banda Municipal.

En las imágenes, momentos del cálido homenaje que Higuera de la Sierra ha tributado al director de la banda municipal y profesor del Aula de Música; el descubrimiento del rótulo del Aula de Música “Matías Fernández Rodríguez” y la actuación de la banda, durante el acto de reconocimiento