"España y Marruecos son como mi mujer y mi madre"

"Marruecos es mi madre y España mi mujer, y no se puede vivir sin ambas". Con esta frase resume Dulfi Doulfikar, el fotógrafo español de 58 años nacido en Casablanca y asentado en Huelva desde hace ya más de tres décadas, sus sentimientos en relación con su país de origen y con el que lo acoge desde 1986, donde vive profesionalmente de su verdadera pasión, la fotografía, a pesar de sus estudios en ingeniería agrícola en la Universidad de Rabat.

Dos mundos, dos culturas y dos continentes, a lomos de los que Doulfikar lleva cabalgando desde que tenía solo 23 años, poniendo de manifiesto que la integración es posible, y que cuando las cosas se hacen con sensibilidad y desde el cariño no existen fronteras. Destaca en este sentido las temáticas de sus colecciones fotográficas, en las que lo mismo se recrea mostrando al mundo los secretos mejor guardados del desierto del Sáhara, que la tradicional Saca de las Yeguas.

Sus trabajos son un auténtico tratado sobre la luz y una invitación a pasear por el universo sugerente y seductor de sus instantáneas, donde recoge imágenes que para él son esenciales.

Dulfi Doulfikar nació en 1963 en Casablanca (Marruecos), y desarrolla desde 1989 su actividad artística y profesional en Huelva, donde a lo largo de su trayectoria profesional ha creado empresas en la capital provincial, así como en los municipios de Isla Cristina, Moguer, Mazagón o Palos, hasta que hace 12 años decidió dedicarse de lleno a la fotografía.

Tiene en su haber varios premios nacionales y ha expuesto sus obras en ciudades como Madrid, Sevilla, Huelva y varias capitales marroquíes. En los últimos años también ha recibido importantes reconocimientos por sus méritos en fotografía creativa.

Destaca una exposición colectiva en la Casa Colón sobre la boda en el año 2016; así como una muestra individual ese mismo año sobre la Saca de las Yeguas en el Festival de Gulmin (Marruecos). En 2017 su Saca de las Yeguas se mostró en el Ateneo de Madrid y en el Festival Rabat Lumiere (Marruecos). Completó ese año recibiendo el Premio Nacional de Fotografía de la Fundación Mujer por África (MXA), así como una mención de excelencia de la Federación Internacional de Art de Fotografía (FIAP), además del Atelier de Art de Fotografía.

Su muestra sobre la Saca de las Yeguas también se expuso en 2018 en el Centro Eduardo Urclos de Madrid, así como ese mismo año su colección Sáhara Paraíso se paseó por las Jornadas Islámicas de Almonaster la Real, el Museo Provincial de Huelva y el Festival de la Nuit de Fotografía de Rabat (Marruecos); así como la Saca de las Yeguas visitó la Fundación Tres Culturas (Sevilla). En 2020 ganó el primer premio del XI Certamen de Amigos de Museo.

Actualmente está empeñado en mostrar los valores del continente africano, así como distintos proyectos de modernidad que se desarrollan en el mismo.

¿Cuándo y cómo llegó a Huelva?

La primera vez que vine a Huelva estaba estudiando en la Universidad de Rabat Ingeniería Agrícola, que en Marruecos es una carrera de cinco años. Tenía solo 23 años y recuerdo que el primer lugar al que llegué fue Punta Umbría, que inmediatamente me atrapó. Estamos hablando del año 1983 y me encantó España, pero sobre todo la provincia de Huelva, no solo por su actividad económica en relación con la agricultura, sino sobre todo por su gente y su forma de ver la vida. Posteriormente, cuando terminé la carrera en 1986, decidí trasladarme definitivamente a vivir a Huelva.

¿Cómo se siente en Huelva?

En esta provincia me encuentro muy a gusto e integrado, hasta el punto de que ya me siento más español que marroquí. No obstante considero que España y Marruecos son como mi mujer y mi madre: para mí Marruecos es mi madre y España mi mujer, y por tanto no puedo vivir sin ninguna de las dos.

De la agricultura a la fotografía, ¿por qué?

Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la agricultura, de ahí mi formación y estudios universitarios en Ingeniería Agrícola. Pero siempre me ha fascinado la fotografía, hasta el punto de que actualmente vivo de ella. Se trata de una actividad a la que ahora dedico el cien por cien de mi tiempo: como afición y profesionalmente. De hecho tengo un estudio fotográfico en Huelva, Dulfi Photography, situado en la calle Marina, gracias al que vivo y disfruto de esta apasionante actividad. Mi afición por ella también me lleva a ser socio de la Asociación Huelva y sus Fotógrafos.

¿Desde cuándo se dedica profesionalmente a esta actividad?

Por afición, desde pequeño siempre he ido a todas partes con mi cámara a cuestas. Pero profesionalmente desde hace unos doce años. Desde que adquirí la suficiente estabilidad económica como para poder dejar todo lo demás con el objeto de vivir de la fotografía.

¿Qué es para usted la fotografía?

A nivel práctico, además de una afición, también es mi profesión. Mi amor por ella viene de mi padre, a quien también le encanta y de quien heredé el gusto por ella. Pero al margen de todo lo anterior, lo que más me gusta de la fotografía es que te enseña a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo y con otro prisma. Yo aprendo, a la vez que disfruto, mirando las cosas de forma diferente gracias a la fotografía. Y es que los fotógrafos vemos cosas que otros no ven, al tiempo que aprendemos a mirarlas como son realmente para cada uno de nosotros.

Uno de sus más recientes trabajos le ha llevado a publicar un libro, ¿puede describirlo?

Sí. Se trata de Sáhara Paraíso, una publicación cuyo nombre podría parecer, a priori, contradictorio. Y es que calificar de paraíso el desierto árido más grande del mundo… Pero con este libro he querido mostrar que la realidad del Sáhara es totalmente opuesta a la idea que casi todos tenemos preconcebida sobre lo que es este desierto; así como demostrar que el Sáhara es realmente un auténtico paraíso. Para ello no solo me valgo de mis fotografías, sino que las acompaño de textos.

¿Cómo se estructura 'Sáhara Paraíso'?

La publicación tiene 160 páginas, con un tamaño de 27 por 27 centímetros, e incluye fotografías y textos. Está dividida por temáticas: la mujer, el agua, la pesca, las tradiciones, la historia, la apuesta por las energías renovables, los cuales uso como llamada de atención para descubrir y profundizar más en la realidad del desierto árido más grande del mundo. En este sentido recomiendo su visualización y lectura a todas aquellas personas que deseen descubrir la realidad que sobre el Sáhara muestro en sus páginas.

Por ejemplo, ¿Qué muestra sobre la mujer saharaui?

Quizás el de la mujer es uno de los temas del libro que mejor desmonta posibles falsos mitos sobre el Sáhara. Y es que, a priori, podríamos pensar en una situación de marginalidad y pobreza en cuanto a la mujer saharaui, cuando en realidad es todo lo contrario ya que su papel ha sido a lo largo de la historia muy determinante e importante en tan vasto territorio. Solo por poner un ejemplo, en muchos lugares del mundo cuando una mujer se separa de su marido se queda como en un segundo plano. Pero en el Sáhara, cuando sucede esto, la mujer inicia una especie de nueva vida, hasta el punto de que al regresar junto a su familia se celebra un recibimiento que supone una especie de boda de bienvenida.

¿Y sobre el agua?

Es otro de los temas importantes, sobre todo al tratarse de un desierto árido donde el agua solo ocupa un dos por ciento de la superficie del territorio. No obstante, pocos conocen que existen oasis, lagos y grandes masas de aguas subterráneas, y que en este último caso el verdadero problema es la falta de medios para extraerla.