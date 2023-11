Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera que une Paterna del Campo con Manzanilla

Con una inversión cercana al millón de euros, la Diputación de Hueva, a través del área de carreteras, llevará a cabo obras de mejora en la carretera provincial HU-6109, que une Paterna del Campo con Manzanilla. En la mañana de hoy, la Junta de Gobierno del organismo provincial ha aprobado el proyecto de la obra de reparación de taludes del puente del ferrocarril en la HU-6109 y la reparación del firme, con un presupuesto total de 998.369 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La carretera, con una extensión global de 3.537 metros, presenta en la primera parte del recorrido, hasta el puente sobre el ferrocarril, un pavimento en mal estado. Mientras que desde ese punto hasta la carretera autonómica A-472 presenta un mejor aspecto visual, si bien también se observan fisuras y grietas en la calzada.

En cuanto al puente sobre la línea de ferrocarril Huelva-Sevilla, los terraplenes de acceso a este puente presentan problemas de inestabilidad, debido en parte, a una mala calidad y puesta en obra del material del relleno, y en parte por fenómenos geológicos que han deteriorado aún más las cualidades del material de relleno.

El puente consta de tres vanos. Los estribos son cargaderos durmientes sobre los terraplenes, posiblemente pilotados dado que la inestabilidad de los terraplenes no ha afectado en absoluto a la estabilidad del puente. Para no comprometer la estabilidad actual del puente, se opta por no retirar el terraplén que arropa a los pilotes bajo los estribos del puente. Pero ese material que no se retira sigue manteniendo las malas características geotécnicas del resto del terraplén. Para evitar apoyar directamente el nuevo terraplén sobre ese material de mala calidad se plantea ejecutar una “falsa estructura” sobre ese material, prolongando el tablero actual.

El diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha afirmado que “la carretera contaba con un trazado peligroso y se encontraba en mal estado”. Esta actuación, ha añadido el diputado provincial, “venía siendo muy demandada por los vecinos de Paterna del Campo y viene a mejorar tanto el trazado de la vía de comunicación, como la seguridad de una carretera muy frecuentada por los vecinos ya que es el acceso hasta la A-472”.

Junto con la actuación en el puente, el proyecto también contempla el refuerzo del firme existente del resto de la carretera no afectada por la inestabilidad de los terraplenes. La carretera tiene actualmente dos carriles de circulación de 3 metros de anchura y arcenes de 1 metro.

También es objeto del proyecto la protección de la cuneta de la margen izquierda de la carretera desde Paterna hasta el Arroyo de la Fuente, que actualmente sufre graves problemas de erosión debido a la excesiva velocidad del agua de escorrentía. Por último, se recoge igualmente la renovación de la señalización vertical y el repintado de las marcas viales existentes.