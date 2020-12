La Diputación y el Ministerio de Hacienda buscan una fórmula conjunta para ayudar a los pueblos con problemas económicos

La Diputación de Huelva reclama al Ministerio de Hacienda que habilite una fórmula que le permita ayudar económicamente de forma estable a los 23 ayuntamientos de la provincia de Huelva que se encuentra en una situación financiera delicada por la que tienen dificultades para el cumplimiento de las funciones obligatorias legalmente encomendadas. Limón pide a la ministra María Jesús Montero la colaboración normativa en su caso o económica, para poder poner en marcha medidas que terminen con las situaciones crónicas de endeudamiento, de parámetros por encima de los legales e impagos generalizados. Estos municipios arrastran problemas económicos y una situación financiera desfavorable.

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, acompañada por la diputada nacional, María Luisa Faneca, ha mantenido un encuentro con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de exponer “la situación económica crítica, y en ciertos casos endémica”, que atraviesan algunos municipios de la provincia. Ante este escenario, la Diputación de Huelva, como otras diputaciones, se encuentra actualmente “en una situación económica que le permitiría ayudar a superar esta situación, solicitando que se estudie por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colaborar con las mismas, o bien estudiar el modo que con la normativa actual tendría encaje estas actuaciones de las corporaciones provinciales, o en su caso la posibilidad de modificar el marco normativo en su caso, siempre partiendo de una premisa de tener la información real de todos los ayuntamientos”, han señalado fuentes de la institución a este diario.

El conocimiento previo de la situación económica de los municipios ha hecho posible plantear “propuestas concretas” para atender a las necesidades de la administración más cercana a la ciudadanía. El criterio que se ha seguido para el planteamiento de estas medidas se basa en el análisis y estudio realizado por la Diputación y el SGTH, sobre la realidad económica de todos los municipios de la provincia.

Como respuesta a la problemática, la Diputación a planteado al Ministerio de Hacienda tres posibles alternativas: anticipos reintegrables integrados en los programas de asistencia económica de los ayuntamientos, anticipos de recaudación durante una legislatura y transferencias de financiación por la Excma. Diputación Provincial dentro del Programa de Asistencia Económica. María Eugenia Limón asegura que en esta reunión ha encontrado la complicidad y la colaboración del Ministerio, “con la mano tendida de la ministra” para estudiar las medidas más eficaces que se puedan implementar para conseguir que los ayuntamientos recuperen su equilibrio financiero y redunde en el beneficio de la ciudadanía

La intención de María Eugenia Limón es poner en marcha medidas para “proporcionar la liquidez necesaria a dichos ayuntamientos y que puedan disponer de medios para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos”. En este sentido, la representación onubense defiende que “ha quedado acreditado que para este tipo de municipios no han tenido toda la eficacia deseada los programas estatales”, por lo que “debe estudiarse como colaborar con las diputaciones provinciales para articular nuevos programas de ayuda, en la línea avanzada por el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que finalmente no fue convalidado, ya que de lo contrario nos encontraríamos con ayuntamientos que no prestan ningún tipo de servicio a la ciudadanía”.