La Diputación de Huelva impulsa los cultivos subtropicales y el espárrago con la convocatoria de subvenciones a su producción

La Diputación de Huelva ha publicado la convocatoria de subvenciones para el cultivo del espárrago y para la producción de cultivos subtropicales en la provincia de Huelva. Estas ayudas, promovidas por el Área de Investigación Agrícola y Ganadera responden a la apuesta de la institución provincial por la diversificación de la agricultura como instrumento de crecimiento, sostenibilidad y competitividad y como actividad motor en la creación de empleo en el territorio provincial.

El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatoria finaliza el 30 de enero. Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos de esta convocatoria, acompañadas de los anexos y documentación específica establecida, ni admitiéndose ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en esta convocatoria.

Para el cultivo del espárrago, la convocatoria recoge como objetivos que se recuperen parcelas no cultivadas ubicadas en el territorio beneficiario, que se mejore el rendimiento de las explotaciones y la calidad de los productos agrícolas y que adapten las producciones a la demanda del mercado mediante la implantación del cultivo del espárrago. Asimismo, el fomento de la creación de empleo, incentivando la agricultura entre la población joven o desempleada.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, agricultores profesionales y agrupaciones de personas físicas (comunidades de bienes y sociedades civiles, cuyos componentes sean agricultores profesionales y cuyo objeto social sea la actividad agraria de producción y/o comercialización. También personas jurídicas, que tengan como objeto social de actividad agraria o producción y comercialización agraria y al menos el 50% de sus socios sean agricultores profesionales y supongan el 50% del capital social.

Las personas y entidades beneficiarias deberán contar con suelo cultivable, al menos media hectárea con una densidad mínima de 9.000 plantas por hectárea o parte proporcional, en propiedad, o en cualquier otra condición que le permita su uso al menos durante 5 años posteriores a la recepción de la subvención.

Se podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, solicitudes de ayudas para la campaña de cultivo del espárrago 2022/2023, estimando que la misma comienza el 1 de enero de 2022 y finaliza el 30 de abril de 2023. Podrán subvencionarse las actividades iniciadas antes de presentar o posteriormente a la presentación de la solicitud, siempre que su ejecución esté dentro del periodo de ejecución establecido en el párrafo anterior.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones es de 50.000 euros, repartidas en ayudas de 2.000 euros por hectárea, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario. Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cultivos Subtropicales

La convocatoria de subvenciones a la producción de cultivos subtropicales en la provincia de Huelva tiene como beneficiarias a personas/entidades físicas, agricultores profesionales y agrupación de personas físicas (comunidades de bienes, sociedades civiles u otras). También personas jurídicas que tengan como objeto social la actividad de producción agraria y al menos el 50% de sus socios sean agricultores profesionales y supongan el 50% del capital social.

En función del cultivo, las personas/entidades beneficiarias de la subvención deberán contar con:

-En el caso de producción de pitaya, una superficie cultivable de al menos 10.000 metros cuadrados con una densidad mínima de 500 plantas de pitaya o parte proporcional, en propiedad o en cualquier otra condición que le permita su uso al menos durante 5 años posteriores a la recepción de la subvención.

-En el caso de producción de aguacate o mango, una superficie cultivable de al menos 5.000 metros cuadrados con una densidad mínima de 400 plantas o parte proporcional, en propiedad o en cualquier otra condición que le permita su uso al menos durante 5 años posteriores a la recepción de la subvención.

Una misma persona/entidad solicitante sólo podrá recibir ayuda para un mismo proyecto. Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos de actividades que se inicien o se hayan iniciado a partir del 1 de julio de 2022, no pudiendo finalizar más allá del 30 de junio de 2023. No serán subvencionadas aquellas actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los que no cumplan este requisito.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones es 50.000 euros, estableciéndose un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

El importe de las ayudas a la producción en función del cultivo solicitado, será, en el caso de producción de pitaya: 2.000 euros por cada 10.000 metros cuadrados, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario. Para el caso de producción de aguacate y mango: 2.000 euros por cada 5.000 metros cuadrados, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de la convocatoria, acompañado de la documentación específica establecida, como regla general, a través del catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación, en la dirección: https://sede.diphuelva.es.

Se han creado fichas informativas que incluyen el inicio electrónico de las solicitudes en la sede electrónica: enlace Cultivo Espárrago https://bit.ly/3X5gjN3 y enlace Cultivos Subtropicales https://bit.ly/3IlV45o . El servicio tramitador de la convocatoria es Investigación Agrícola y Ganadera 959494600 (extensión 10784).