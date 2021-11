Diputación de Huelva: iniciativas para el presente

“Quiero destacar mi firme compromiso en el camino de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es de justicia, derecho y dignidad, pedir la unidad no solo de la sociedad, sino también de todas las instituciones, para llevar a cabo esta lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista. Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre, solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena”.