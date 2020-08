Desalojadas 200 personas de dos aldeas en un incendio que quema mil hectáreas

Según señalaron fuentes del Plan Infoca, el incendio ha atravesado una carretera, por lo que no descartan “nada”. Por su parte, fuentes de Matsa han asegurado que han paralizado las operaciones por “prevención” debido a la cercanía del fuego.

Verano quiso también lanzar un mensaje tranquilizador con respecto a las cámaras donde se guardan explosivos de las minas de Aguas Teñidas y aseguró que todo está “controlado”. “ Cada hora se refrigeran las cámaras en las que se encuentran dichos explosivos , además el equipo de dirección de la mina está en contacto directo con el 112 y con el Servicio de Minas de la Delegación del Gobierno; ahora mismo, todo controlado, no va a haber problema con este tema”.

Ayudado por las fuertes rachas de viento, la abundante vegetación y lo elevado de las temperaturas registradas en la zona, las llamas se extendieron toda velocidad, por lo que a lo largo de la tarde, los efectivos del Plan Infoca no hicieron si no multiplicarse para hacer frente a su avance y en algunos momentos de la tarde, se contabilizaron hasta 19 medios aéreos y un centenar de bomberos en tierra.

Varias viviendas quemadas en Cueva de la Mora

Jacinto Vázquez López, alcalde de Almonaster, recordó a Huelva Información los momentos vividos “especicalmente de 16:00 a 17:00, cuando la situación se complicó bastante porque aunque no hubo riesgo para nuestras vidas, sí que la aldea estuvo casi rodeada por las llamas, por lo que procedimos a la evacuación de unas 180 personas”. Los vecinos se alojaron en la tarde de ayer en el pabellón multiusos de otra de las aldeas del pueblo, en concreto Patrás y su alcalde reconoció que “en un principio estaban muy asustados porque no sabía qué iba a ser de sus viviendas”. Algunas de ellas, sobre todo explotaciones agrícolas y ganaderas “se encuentran afectadas por las llamas y se teme por la vida de los animales, a pesar de que algunos vecinos pudieron abrir los corrales para que no murieran por las llamas y el humo”. El alcalde aseguró que “hubo momentos en los que se sintió miedo, sobre todo por la altura que alcanzaron las llamas”.