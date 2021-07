Nerva premia al enfermero Francisco Delgado y a las asociaciones Concha Espina y Luna

El Pleno del Ayuntamiento de Nerva ha acordado por unanimidad en sesión extraordinaria vía telemática la concesión de los galardones Torres de Nerva 2021 al enfermero Francisco Delgado y las asociaciones de mujeres Concha Espina y Luna. Además. Además, la Corporación Municipal reconoce el trabajo realizado desde los centros educativos de la localidad minera durante la pandemia de covid-19, así como de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por su especial implicación e incuestionable labor.

Tras un año en blanco por culpa de la pandemia de coronavirus, Nerva volverá a celebrar su emancipación de Zalamea la Real hace 136 años con una jornada cargada de solemnidad e historia que rememorará sus comienzos como villa independiente, y en la que se reconoce la trayectoria y destacada labor de diferentes personalidades y colectivos en el seno de la sociedad local.

El enfermero Francisco Delgado Tena recibirá la Torre de Nerva a título individual en atención a los méritos y circunstancias concurrentes. Su vocación sanitaria y entrega desmedida a la profesión le han hecho ganarse el respeto generalizado de todos los nervenses. Cursó sus estudios de Enfermería en la Universidad de Huelva, concretamente en la promoción 1993-1996. Posteriormente, amplió su formación con el III Máster en Enfermería de Urgencias y Emergencias por la Universidad de Sevilla, entre los años 1997 y 1998. Ha trabajado en las urgencias de Portimao (Portugal) de 1998 a 1999; enfermero de emergencias, en 061, en la isla de Menorca de 1999 a 2004, lugar en el que perfecciona su formación en urgencias y emergencias sanitarias.

A partir del 2004 comienza a ejercer como enfermero en el centro de salud ‘Cristobal Roncero’ de Nerva, donde prosigue su formación como enfermero de familia y atención primaria. Desde 2010 es Coordinador de Cuidados de Enfermería en la zona básica de salud de Minas de Riotinto. Y durante la pandemia ha realizado las funciones de coordinador Covid en colegios, institutos y conservatorios de la comarca.

Por otra parte, la Asociación de Mujeres “Concha Espina” nace con los albores del nuevo milenio, respondiendo a la necesidad de incrementar la participación y voz femenina en la sociedad nervense, desarrollando desde el primer momento una importante labor a muy diversos niveles, entre los que destacan la formación, la lucha por la igualdad y la dinamización cultural. El intercambio de ideas y las actividades de convivencia con otras asociaciones ha sido una constante en su funcionamiento, como una manera de estrechar lazos con otros colectivos de mujeres, cuya orientación y labor tenían el mismo enfoque, entrando en contacto de esta manera con los proyectos e iniciativas de otras entidades y ampliando por tanto el abanico de actividades para dar respuesta a las necesidades de sus asociadas. Su asistencia a todos los actos municipales es una constante, dejando claro la necesidad de la presencia femenina en todos los eventos en los que sea posible y constatando el papel primordial de la mujer como motor de nuestra sociedad, tanto en tiempos pretéritos, presentes y futuros.

La organización de talleres, tanto a nivel individual como de manera conjunta con otras asociaciones, es algo habitual, acercándose a otros colectivos y forjando nuevas amistades muy beneficiosas a nivel personal, de cara también al crecimiento social y para el propio funcionamiento de la asociación. Desde sus orígenes, la Asociación ha centrado todos sus esfuerzos en promover la plena integración de la mujer en la vida social, así como en su participación en la misma, llevando a cabo la promoción general de sus condiciones de vida y la colaboración en la consecución de todas sus aspiraciones, tanto en la esfera personal como la sociolaboral.

Por último, la Asociación de Mujeres “Luna” surge de las inquietudes mostradas por un grupo de mujeres pertenecientes al movimiento antivertedero de Nerva, constituyéndose en asociación en julio de 1996, animadas por el entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Con un elevado número de socias, la búsqueda de un local para reunirse fue uno de sus grandes objetivos para comenzar a trabajar, siendo necesario poner mucha imaginación, dado la escasa colaboración a todos los niveles. En este sentido, es de reseñar la colaboración prestada por Paco Casero, al que nunca estarán lo suficientemente agradecidas, al cederles expresamente un local en un entorno maravilloso, del que aún a día de hoy siguen disfrutando.

Durante su periodo de andadura han realizado talleres de pintura, gimnasia, alfombras, mantones, trenzado de flecos, corte y confección, sevillanas, informática, etc. También han participado en actos del día de la Mujer, contra la violencia de género, en solidaridad con el pueblo saharaui, en encuentros con otras asociaciones, etc. Han realizado viajes culturales, circuitos literarios y un sinfín de actividades. También llevan a gala el haber tenido el honor como asociación de ser de las primeras en homenajear al pianista Javier Perianes. Ahora, sus proyectos de futuro han dado un giro y llenan sus tardes de charlas, puestas en común sobre algún tema que creen de relevancia, debates, etc. Y, llegadas a este punto, han creado un vínculo de amistad que hace que esta asociación aporte mucho a sus propias vidas.

Las distinciones se entregarán el próximo 7 de agosto coincidiendo con la celebración del acto de Exaltación de la Villa que por primera vez tendrá lugar al aire libre en el Parque Municipal Sor Modesta a las 20:30 horas.