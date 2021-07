David Pérez renuncia a su acta de concejal de IU en el Ayuntamiento de Nerva

El edil de Izquierda Unida-Adelante Nerva en el Ayuntamiento de Nerva, David Pérez ha renunciado a su acta de concejal "por motivos laborales y personales". El militante de la formación izquierdista formaba parte de la Corporación Municipal desde hacía seis años, a donde llegó como edil más joven de la democracia con apenas 24 años.

Pérez ha hecho pública su renuncia en su perfil de Facebook: "Esto es un hasta luego, porque quiénes tenemos espíritu de lucha y de justicia no nos quedamos de brazos cruzados, aunque a veces es necesario descansar y los motivos personales y laborales nos hacen tomar decisiones como está, porque los que venimos a servir y no a servirnos de ella, lo teníamos claro desde siempre".

La renuncia se registró de forma oficial el pasado lunes 26 de julio, haciéndose efectiva como dación de cuentas en el pasado pleno extraordinario celebrado dos días después, coincidiendo con la elección de las Torres de Nerva, y "sin avisar a la portavoz del grupo", lo que ha provocado malestar en el seno de la formación izquierdista, al no poder dar las oportunas explicaciones, y en el propio edil dimisionario, que tampoco se ha podido despedirse como hubiera deseado.

En su mensaje de despedida a través de las redes sociales, Pérez ha dado las gracias a todos los nervenses que durante los dos últimos mandatos municipales decidieron elegirlo para formar parte de la Corporación por la formación izquierdista. "Ha sido para mí un honor y responsabilidad defender los intereses de los vecinos y luchar por construir una Nerva mejor, donde los jóvenes tuvieran su propio espacio, donde la diversidad y la tolerancia ondeara de nuestra torre con orgullo, y aportar un granito de arena para que cambie el rumbo de nuestro pueblo", destaca.

Del mismo modo, el edil dimisionario, que también renuncia a su puesto como representante de Relaciones con el Movimiento Asociativo en la Asamblea Local de IU, ha tenido palabras de afecto para sus compañeros de grupo y de la oposición, donde afirma, "me llevo algunos amigos, me habéis enseñado mucho, me habéis echo crecer".

Por el momento, la formación izquierdista no ha desvelado quién sustituirá a David Pérez como concejal de Izquierda Unida-Adelante Nerva para acompañar a la portavoz Dolores Cabello. Lo que sí ha podido saber es que no será Isabel María Lancha de la Rosa, número 3 en la lista electoral con la que la coalición de izquierdas se presentó a los comicios locales de 1999.