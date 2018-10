Cuna de Platero presentará en Madrid su apuesta por la transformación digital y la industria 4.0

La cooperativa Cuna de Platero presentará en la feria sectorial Fruit Attraction su apuesta por la transformación digital y la industria 4.0. Ubicada en el Hall 9. Stand 9E05, la cooperativa vuelve a apostar por estar presente en esta feria, a la que ha acudido en todas sus ediciones. Su director general, Juan Báñez, explicó que trasladarán a sus clientes, proveedores y partners que les visiten su apuesta por la I+D+i, la transformación digital, que llega a la cooperativa con la industria 4.0, "por la que hemos apostado, permitiéndonos mejorar la calidad, optimizar recursos y mejorar la eficiencia energética".

Bajo el eslogan Incorporamos lo último para seguir siendo los primeros, Cuna de Platero "ha sabido incorporar la industria inteligente, pudiendo adaptarse a las demandas de sus clientes, con un servicio más personalizado".

Además, Cuna de Platero consolida esta campaña el modelo Your Global Berry Partner, que le permite ofrecer fruta durante todo el año a clientes nacionales e internacionales. "Ponemos el acento en el campo, donde empieza todo en nuestra cooperativa, mostrándole al consumidor que nuestro origen es ése, el del trabajo del agricultor, hasta que la fruta llega a ellos (From our fields to you)".

La sostenibilidad sigue siendo, según indicó el director general, el eje central de Cuna de Platero "en tres vertientes: la económica, la medioambiental y la social".

El visitante de Cuna de Platero en Fruit Attraction podrá conocer este nuevo perfil tecnológico de la cooperativa gracias a una visita virtual 360º a sus instalaciones, donde recibirá información detallada y precisa de su perfil 4.0.