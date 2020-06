El concejal de Cs en Cartaya justifica su posición en "la falta constante de palabra de Manuel Barroso"

El concejal de Ciudadanos en Cartaya, Israel Medina, ha emitido un comunicado en el que argumenta su respaldo a la moción de censura contra el actual alcalde Manuel Barroso. Medina explica que en 2019, tras las elecciones que ganó el socialista Alexis Landero, el PP, liderado por Barroso, y los independientes del exalcalde Juan Polo firmaron un acuerdo al que se adhirió Cs que habilitó al actual gobierno municipal.

En ese momento, la elección de Barroso y no Polo como alcalde estuvo basada en que "tras confirmarse que Juan Polo estaba investigado, Israel Medina trasladó a Juan Polo y a Manuel Barroso que no podía formar gobierno con un investigado y que por tanto Juan Polo no podía ser investido alcalde". Entonces, "se plantea que se invista a Manuel Barroso como alcalde y Juan Polo solicita 15 días para aclarar su situación legal, comprometiéndose, a renunciar a su acta para facilitar la posterior formación de gobierno entre ICAR, PP y CS, si no deja de estar investigado". Todas las partes firman el acuerdo "con la condición anterior".

Medina denuncia no obstante que "una vez investido Manuel Barroso como alcalde, Juan Polo se niega a dejar su acta". Además, insiste en que "Manuel Barroso, faltando a su palabra, delega funciones de gobierno en Juan Polo" lo que califica como "traición" por la cual "renuncié a formar parte del gobierno el 2 de Julio (en pleno orgánico)".

Medina insiste en que "con motivo de la falta constante de palabra del alcalde Manuel Barroso durante 12 meses, este servidor del pueblo no tiene más alternativa que rechazar las invitaciones a debatir estas cuestiones que empiezan por la falta de cumplimiento del actual alcalde de Cartaya".

El partido, consultado por este diario, se desmarca del comunicado que califica como "opinión personal" de Israel Medina y por lo tanto "nada oficial".