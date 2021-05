Cruz Roja asiste a los afectados por el incendio del asentamiento de Lucena del Puerto

Un equipo de Cruz Roja, formado por cuatro personas, se encuentra desde primera hora de este miércoles en la zona del incendio ocurrido esta madrugada en un asentamiento en Lucena del Puerto para conocer de primera mano la situación y poder atender y asesorar a los afectados. Como consecuencia del fuego, dos personas, un hombre y una mujer, han perdido la vida.

Así lo ha puesto de manifiesto la responsable del Área de Migraciones de Cruz Roja en Huelva, Rocío Pichardo, que ha indicado que por el momento no se tienen más datos de los dos fallecidos, que eran pareja. En concreto, ha señalado que han registrado un total de once afectados y siete chabolas calcinadas, por lo que, cuestionada por si cree que habrá más personas afectadas, ha dicho que el incendio "parece lo que es", es decir, que a su juicio, "parece que no ha sido muy grande".

Del mismo modo, ha destacado que en estos momentos es necesario dar sobre todo una atención psicológica a los afectados, así como una asistencia a sus primeras necesidades.

Pichardo ha explicado que el equipo de Cruz Roja atiende a estas personas desde planos muy distintos, pero ha incidido en la importancia del aspecto emocional dada la situación tan complicada.

Asimismo, Cruz Roja facilita un kit con enseres de primera necesidad, como ropa, mantas, mascarillas, e intentan darles todo el apoyo emocional posible. De hecho, ha precisado que un segundo equipo se encargará de traer dicho material.

Por tanto, Cruz Roja se encuentran en la zona para intentar evaluar con los afectados las necesidades más urgentes y comenzar las gestiones de todo aquello que fuera necesario.

Se trata del segundo incendio en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva en los últimos días tras el registrado el pasado domingo en Palos de la Frontera, que afectó a 180 infraviviendas y se saldó con dos heridos, un hombre y una mujer, que precisaron traslado hospitalario. Ante esto, Pichardo ha lamentado estos hechos y ha dejado claro que la labor de Cruz Roja se centra en amortiguar las situaciones vulnerables.