"Cuando la ira surge hay que estar muy preparado para saber controlarla. Es uno de los sentimientos más peligrosos". Con estas palabras iniciaba Erasmo Lazcano el último vídeo que protagonizó solo dos días antes del fatal desenlace en el espacio Conócete a ti mismo de la página de Facebook Ayamonte Interesa, con la que había empezado a colaborar unas dos semanas antes en calidad de sociólogo y experto en relaciones familiares.

El martes 4 de junio Lazcano eligió la tristeza como tema central de su intervención. Desde una mecedora de la vivienda de Costa Esuri en la que ocurrieron los hechos el sábado pasado, el exdiplomático y exmilitar cubano expresaba que "la tristeza hay que saberla llevar y aprender a superarla".

Él, que se encontraba en ese momento "desesperado" (como afirman sus conocidos) por la separación de su pareja, señalaba que "la tristeza es mala cuando ya llega a abatirte" y que esta "aparece cuando uno pierde a un familiar muy cercano, cuando no se cumple una expectativa que tú tenías, cuando pierdes un amor o una compañía de muchos años, de la que no es esperado; cuando se pierde la esperanza, algo muy querido".

Para combatirla, recomendaba a la audiencia pensar en que "lo voy a superar y esto va a pasar, esto tendrá sus momentos (...), la tristeza hay que afrontarla". Llorar, decía, es una buena táctica, así como "buscarte cosas que te gusten, entretenerte".

Erasmo Lazcano "Hay que tratar de que la ira no lastime a nadie, porque entonces vas a sentir remordimiento”

En ese instante regresa a él mismo: "Muchas veces, cuando estoy triste, una de las cosas que más me gustan es precisamente ponerme a estudiar los temas que en algún momento me han pedido. Y me saca mucho de la tristeza buscar en papeles viejos". Los vídeos, en definitiva, parecían ser para él una suerte de terapia.

En otra grabación precedente, el presunto homicida se refiere a la emoción como eso que "te entra, eso que lo sientes en un momento determinado y no sabes que pasó; es como un chispazo eléctrico, está dentro. Es una capacidad que tiene el organismo para avisarte, para ponerte alerta ante determinados sentimientos".

Como preludio de la última publicación, avanzaba que "la ira es difícil de controlar, aunque también es difícil de llegar a ella. Un psicólogo amigo mío un día me dijo: Lo mejor es tratar siempre de evitar llegar a la ira porque hay momentos en que ella te domina y se te va de la mano, y ya después no sabes lo que hiciste".

Lazcano apostillaba que "la ira algunas veces es el sentimiento que provoca muchas malas decisiones en la vida, de las peores". Analizaba a continuación que en este sentimiento las "costumbres, las identidades o la forma de pensar" también tienen su incidencia. "Por ejemplo en los varones, por un problema de educación, siempre te han enseñado que no te puedes dejar el aro en una discusión, vamos a ver quién la lleva mejor, y esa ira va tomando proporciones. Y no saben que, muchas veces, perdiendo se gana".

Asimismo, Erasmo se tomaba la licencia de indicar que, como psicólogo titulado en Cuba, "he tenido la posibilidad de trabajar con psicópatas y, sencillamente, son personas que no han tenido nunca problemas psiquiátricos ni psicológicos, sino son personas normales que simplemente no supieron controlar la ira". Muy gráfico.

El último vídeo, el del jueves 6, centrado plenamente en la ira, es el más estremecedor. Lazcano reflexiona –desde la terraza de su casa y a lo largo de 11 minutos– sobre ella. Abunda en que es un sentimiento que "se almacena, se van guardando muchas cosas, y llega un momento que cuando explota la cafetera o la olla exprés, según la cantidad de cosas que estén adentro, será más o menos llevadero el tema de cómo resolver la ira; ahí es donde está el problema".

Conocer los límites de uno mismo es clave para mantener domada a la fiera, especificaba. Y si "es un tema familiar, creo que una de las cosas que más resuelve la ira es no tomar una decisión en estado de ira y dejarla para después". Parece que ni él mismo pudo aplicarse el cuento el pasado sábado. "Saber que el estado de ira te puede vencer y puedes tomar una determinación que es totalmente irreversible; estás consciente de eso y saber hasta dónde uno puede llegar y cuál es el momento de retirarse".

Esta furia desmedida, consideraba Erasmo, "no lleva a nada". Aconsejaba "tratar de que esa ira no lastime a nadie, porque entonces tú vas a sentir siempre remordimiento". Porque eso es lo que queda después del estallido de la cólera, "el remordimiento, el arrepentimiento; uno tiene que tratar de que nunca llegue a eso porque se está haciendo daño a uno mismo y no resuelve todo lo que uno imagina que puede resolver". Quizá es lo que pudo llevarle a quitarse la vida tras arrebatársela a su compañera, aunque todavía quedan detalles que la investigación deberá concretar al respecto.

"En un momento de ira, una de las soluciones es pedir perdón. O decir: me equivoqué. Eso tiene un valor tremendo. Y bajar las armas. Algunas veces uno tiene que ser el que baje la espada. Lo digo sobre todo en los temas familiares". El vídeo concluye con "uno no se tiene que dejar vencer por ese sentimiento, la ira es muy peligrosa y se destruyen muchísimas cosas".