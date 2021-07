Crespo pide “cuidado” con las negligencias para evitar

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, dio ayer por la tarde una rueda de prensa desde el puesto de mando del Infoca en Villarrasa, para evaluar los daños causados por el fuego y agradecer el trabajo que los miembros del Infoca desarrollaron durante el pasado fin de semana.

Crespo iba acompañada por la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, y el delegado de Medio Ambiente, José Enrique Borrallo. Además, contó con la presencia del alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, y la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo y algunos efectivos que lucharon contra el incendio.

En primer lugar, la consejera quiso agradecer al Infoca “ la labor que están realizando en toda Andalucía debido a los 19 incendios que se han provocado en toda Andalucía durante el pasado fin de semana”. Además, destacó “la dificultad con la que se encuentran en la provincia de Huelva, debido a la gran masa forestal con la que cuenta que en todo caso dificulta la labor de extinción”.

Asimismo, Crespo declaró que “hasta ahora el de Villarrasa ha sido el mayor incendio que hemos tenido en Andalucía durante este periodo de alto riesgo”- y añadió-“ son 866 hectáreas tanto forestales como agrarias las afectadas” .

Por otro lado, la consejera no quiso obviar que la situación climatológica en esos momentos era “adversa” debido al fuerte viento y a las altas temperaturas. Crespo también destacó que “el fuego aún no estaba extinguido” y que “se sigue trabajando para que las llamas no se reaviven en la zona”.

Según el director del centro práctico regional del Infoca, Juan Sánchez hizo hincapié en que “desde la unidad estamos muy atentos a la evolución del incendio ya que incluso dentro de diez días puede reavivarse”- y añadió- “los compañeros están realizando una labor de valoración de los puntos calientes con cámara térmica para que cualquier punto que se encuentre bajo tierra esté controlado”.

Por otra parte, Carmen Crespo, llamó a la responsabilidad ciudadana y rogó que “si vas en el coche y ves humo desde la carretera llama al 112, a lo mejor así evitas un incendio mayor”. Además, quiso poner el foco de atención en las “posibles negligencias que podemos cometer”.

Por último, la consejera puso en valor “la labor que todos los hombres y mujeres que trabajan en el Infoca llevan haciendo todo el fin de semana” y que “la colaboración de los ayuntamientos de Villarrasa y Niebla han sido indispensables”.

Sobre la procedencia del incendio no quisieron hacer especulaciones y anunciaron que “en unos días se sabría algo seguro”.

Por otro lado, la presidenta de la Diputación de Huelva, M.ª Eugenia Limón, visitó durante la mañana de ayer la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Villarrasa ya que el incendio estuvo a las puertas de la planta.

Limón, acompañada por el presidente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, Cristóbal Romero, la diputada de medio Ambiente, Rosa Tirador y el alcalde de la localidad, Arturo Alpresa, agradeció a los efectivos que permanecieron luchando contra el fuego las 24 horas, “consiguiendo que, afortunadamente, las llamas no llegaran a las instalaciones de la planta”.

La presidenta de la Diputación reconoció “la labor incansable de todos los equipos de emergencias que han luchado en el incendio por su enorme esfuerzo, tanto los efectivos del Infoca, como los bomberos de Consorcio, protección civil y otros efectivos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Granada que se desplazaron hasta la provincia de Huelva para combatir el incendio”.

Limón también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que trabajan en la planta, “gracias a su buena disposición, han funcionado los protocolos de emergencias y se ha conseguido evitar un desastre medioambiental aún mayor”.

El alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, calificó al incendio como “un desastre medioambiental que podría haber alcanzado proporciones terribles si hubiera llegado a la planta de residuos”. El alcalde agradeció la presencia de la presidenta y el interés constante que prestó durante todo el fin de semana, así como el trabajo del consorcio y sus efectivos, que pusieron en riesgo su vida ante la virulencia del fuego, “dos de ellos incluso tuvieron que resguardarse en una piscina para evitar las llamas”.

Por su parte, el presidente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, Cristóbal Romero, informó sobre la actuación en la que estuvieron implicados los efectivos de 4 parques, trabajando coordinados con el Infoca y con los trabajadores de la planta.

Carmen Figala, responsable de la empresa que gestiona la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa, que acompañó a las autoridades , puso el foco en que el protocolo de emergencias de la planta funcionaron. “Hemos estado en alerta todo el fin de semana y con retenes de apoyo al personal, realizando tareas de enfriamiento de zonas y cortafuegos”. Gracias a la labor y coordinación de profesionales y efectivos.