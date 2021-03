Coronavirus Huelva: Un joven isleño crea una web para informar a sus vecinos sobre la evolución de la pandemia en la localidad

La tercera ola de la pandemia de coronavirus ha azotado con fuerza durante las últimas semanas a Isla Cristina, uno de los municipios donde la famosa tasa de incidencia a 14 días alcanzó durante algunos días los registros más altos de la provincia onubense, motivo por el que incluso el Ayuntamiento de la localidad llegó a pedir a sus vecinos y comerciantes el confinamiento y cierre voluntario de sus negocios para intentar frenar los contagios, incluso antes de que dichas medidas fuesen decretadas por las autoridades sanitarias del Gobierno andaluz.

Una situación donde la búsqueda de información sobre la evolución de la pandemia se convirtió en toda una necesidad para los isleños, a muchos de los cuales les resultaba muy complicado el acceso a los datos por la dispersión de éstos en las diferentes páginas y portales oficiales tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España.

Uno de ellos es el padre de Juan Estévez Alonso, un joven informático natural de Isla Cristina que trabaja y reside habitualmente en Madrid, pero que como consecuencia de la pandemia lleva ya varios meses en su localidad natal teletrabajando, y que dada la necesidad tanto de su progenitor, como de otros familiares y conocidos, decidió en Navidad aprovechar sus conocimientos informáticos para ponerlos al servicio de sus vecinos, creando la página web www.covidislacristina.es.

Según ha relatado el joven isleño a Huelva Información, la idea surgió porque "los datos estaban muy dispersos y repartidos en distintos lugares, así como un poco ocultos y escasamente accesibles al tener que entrar en varios sitios", lo cual a su juicio "es muy complicado para personas mayores o poco habituadas a entrar en Internet, como es el caso de mi padre".

De esta forma asegura que inicialmente se planteó hacer algo "al menos para consultarlo nosotros aquí en casa", aunque poco a poco "se lo iba pasando cada vez a más familiares, amistades y conocidos", al tiempo que "cada día iba incorporando nuevos datos y los iba poniendo de forma más clara, para que todos pudiesen ir siguiendo la evolución de la pandemia en Isla Cristina".

Y es que según puntualiza, la Junta "facilita una serie de parámetros, pero no ofrece otras muchas de las cosas que interesan a los vecinos como por ejemplo el aumento de casos diarios por municipio, el de curados o el de personas fallecidas por covid, lo cual calculo y actualizo en mi web diariamente, para lo que me apoyo incluso en gráficas que yo mismo he creado".

Con el paso de las semanas, la web ya es pública y cualquiera puede acceder a ella desde cualquier navegador o dispositivo, y se divide en tres bloques principales. En el primero están los datos principales que proporciona la Junta, así como los aumentos que se producen diariamente, con bastantes gráficas, lo cual hace la página mucho más atractiva e intuitiva.

El segundo bloque incluye información muy detallada sobre las medidas y restricciones de todo tipo vigentes en cada momento en Isla Cristina en función de la tasa de incidencia, lo cual ha sido muy importante para muchos vecinos y comerciantes locales. Y el tercero, que lo ha añadido Estévez hace apenas unos días, se centra en los datos de la vacunación, aunque según puntualiza éstos son más genéricos ya que la Junta "por el momento no proporciona -o al menos yo no lo he encontrado-, este tipo de datos segregados por provincias o municipios. En este tercer apartado tiene proyectado incluir próximamente, "cuando esté todo más claro", cuando toca vacunarse a cada segmento de población.

La página está siendo bastante visitada por los isleños, lo cual percibe Juan Estévez nada más salir a la calle, donde "todo el mundo me comenta que ya solo mira los datos de Isla Cristina en mi web", y lo cual corrobora cuando comprueba que algunos días, en solo 24 horas, entran en la página más de 600 personas, una cifra que considera "bastante elevada teniendo en cuenta que solo ofrece datos relativos a Isla Cristina".

La web también ofrece a sus visitantes la posibilidad de aportar cualquier idea o propuesta que ayude a Estévez a mejorarla, y en los próximos días estará como aplicación para dispositivos móviles, en principio solo para Android "ya que para IOS, iPhone te pide unas licencias bastante costosas, y esto es una iniciativa que estoy poniendo en marcha de forma totalmente altruista para mi pueblo".

Juan Estévez ha animado finalmente a sus vecinos a mirar diariamente los datos a través de su web ya que para él "estar bien informados sobre la evolución de la pandemia es muy importante para hacerle frente, y por tanto para salir cuanto antes de esta situación".