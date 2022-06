Coronavirus Huelva: Un enfermero onubense recoge en una exposición la emoción de las primeras vacunas

El enfermero y actual responsable del centro de salud de Bollullos del Condado, Antonio Alcalde, ha inaugurado esta mañana la muestra fotográfica ¡¡Vacunam/dos!!, en la que ha querido visibilizar la emoción de las personas mayores y los sanitarios cuando se empezaron a administrar las primeras vacunas contra la Covid-19. A la presentación de la misma ha asistido la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro; acompañada por el alcalde de Bollullos del Condado, Rubén Rodríguez, y el equipo directivo del Distrito Sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña.

Durante su visita a la muestra, la delegada ha recordado que “la vacunación del coronavirus ha sido y es un acontecimiento histórico a nivel mundial, con más de 12.000 millones de vacunas administradas, y es emocionante recordar a través de estas preciosas fotografías cómo empezó todo y la alegría que supuso recibir las vacunas para nuestros mayores, que llevaban muchos meses viviendo con miedo, y para los sanitarios, que por fin podían ofrecer esperanza a los pacientes”.

Tal y como ha explicado el autor, la idea de realizar esta exposición surge casi de casualidad, “cuando el 18 de febrero de 2021 empezamos a vacunar a las personas de mayor edad en nuestro centro de salud como aficionado a la fotografía hice alguna foto de recuerdo y, con el permiso de la familia, las compartí en las redes sociales. Ese mismo día, una ciudadana de Bollullos me dijo que por qué no me planteaba hacer una exposición sobre la vacunación en las personas mayores”. “La idea me gustó,-continúa Alcalde-, porque podía ser bastante emotivo a la vez que curioso, tratar de transmitir los sentimientos, emociones, vivencias, gestos, miradas, ilusiones, esperanza, optimismo y un sinfín de calificativos a los que nos queríamos agarrar con la tan deseada vacuna”.

Así, en las fotografías que componen la muestra aparecen personas mayores que reflejan en sus rostros “cómo se aferran, nos aferramos, a la vacuna con la ilusión de poder superar la pandemia. Depositaron su total confianza en las enfermeras que les estaban cuidando y vacunando, y esto nos fortaleció enormemente en estos momentos tan difíciles para todos. Desgraciadamente algunas de las personas fotografiadas ya no están entre nosotros, pero están en nuestro recuerdo y en nuestro corazón eternamente” ha trasladado el autor, quien también dedica parte de su obra a los compañeros sanitarios, “sin los cuales no hubiera sido posible este impresionante trabajo realizado”.

Respecto al juego de palabras con la que el enfermero da título a la muestra, ¡¡Vacunam/dos!!, Alcalde ha relatado que ha pretendido “resumir que tanto las enfermeras que vacunamos, como todos los ciudadanos mayores de 5 años que hemos sido vacunados, hemos vivido muy de cerca la misma realidad y hemos estado totalmente fusionados al ser todos vacunados”.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 11 de julio en el espacio cultural Laureano Jiménez Carrión de Bollullos del Condado, de lunes a viernes, por las mañanas de 10:00 a 14:00, y por las tardes de 17:00 a 21:00.