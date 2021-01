Coronavirus Huelva: Isla Cristina llama a la responsabilidad ciudadana tras el aumento de los positivos

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, tras conocer que la localidad registra setenta y ocho casos positivos por Covid-19 tras el fin de semana, ha expresado que "las cifras no podían ser más preocupantes y, aunque sabíamos que tras la Nochevieja el aumento de contagios se produciría, no pensábamos que fuera tan alta.”

Orta ha explicado que, “la tendencia de cuatro o cinco casos cada diez o quince días ha cambiado drásticamente, experimentando una gran subida, y hoy aumentan setenta y seis positivos y esto, lamentablemente, es la consecuencia de la celebración de las fiestas navideñas.” “Las cifras cantan por sí solas y no nos podemos llamar a engaño, esto es una realidad y si seguimos así, no saldremos y las cifras seguirán subiendo”, ha apostillado el alcalde, quien, además, ha señalado que “todos los mensajes que lanzamos, todas las peticiones a la responsabilidad continuas, las sanciones, nada sirve si no respetamos las normas.”

En este sentido, el regidor municipal ha apuntado que “no podemos estigmatizar a ningún colectivo, la responsabilidad es de todos y todas porque esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, y, aunque tenemos derecho a divertirnos y disfrutar, tenemos que hacerlo de manera siempre responsable, evitando las aglomeraciones, no exponiéndonos demasiado.”

El alcalde ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de toda la sociedad porque "en estos momentos tenemos vecinos en el hospital, algunos de ellos en la UCI con un respirador, y aunque no dudo que la mayoría son responsables, por su actividad profesional, están más que expuestos”.

En esta línea, Jenaro Orta ha pedido comprensión en relación a la Cabalgata de Reyes, dado que “hemos trabajado mucho para que la ilusión de las niñas y niños no se viera afectada por la pandemia, así como para evitar aglomeraciones y la exposición innecesaria de la población".