Convocan a los estudiantes de Huelva a participar en el concurso literario contra la violencia de género 'Laura Luelmo'

Por primera vez desde su creación el año pasado, el alumnado de todos los centros educativos de la provincia de Huelva podrá participar en el Concurso Literario Contra la Violencia de Género ‘Laura Luelmo’. El Gabinete de Paz e Igualdad de la delegación territorial de Educación se encargará de su difusión en el ámbito provincial. Se trata de la segunda edición del certamen creado para perpetuar la memoria de la que fuera profesora del IES Vázquez Díaz de Nerva, asesinada hace tres años en la localidad vecina de El Campillo.

El alumnado podrá participar con cualquier creación literaria que gire en torno a la violencia de género, desde relatos hasta poesía, pasando por reflexiones, diálogos teatrales, cartas, artículos de opinión, testimonios personales, incluso mensajes de twitter, etc. Los textos, originales e inéditos, se extenderán como máximo a dos folios por delante, o un folio por ambas caras. La fuente de letra deberá ser Times New Roman o Calibri, no mayor de 12 en tamaño.

Habrá dos modalidades: una para los alumnos del centro organizador y otra para los de la provincia. Los participantes del centro educativo nervense deberán hacer llegar sus propuestas al departamento organizador a través del profesorado del departamento de lengua del grupo ordinario (Santana, Lola, Cristina, Paco, Pili e Inés). Mientras que el alumnado de FP lo enviará al correo del centro: 21002483@g.educaand.es. Los textos enviados desde otros centros educativos se harán llegar al correo anterior o al correo del jefe de departamento, José Santana Delgado: jsandel283@g.educaand.es Las propuestas literarias se enviarán en formato documento de texto (.doc o .docx), indicando nombre y apellidos, curso del autor/a del texto, y centro educativo al que pertenece. En asunto, hay que especficar “II Concurso Literario Laura Luelmo”, más el título del escrito enviado.

Habrá cuatro premios por modalidad (local y provincial): primer y segundo premio para estudiantes de 1º a 3º de ESO; y primer y segundo premio para estudiantes de 4º ESO, BPO y Ciclos. Los premios conllevan su correspondiente diploma acreditativo y material literario relacionado con el tema del certamen. El jurado valorará la creatividad de los textos, las emociones que despierta, los contenidos desplegados, una correcta expresión y ortografía, y que los textos consigan transmitir su intención al leerlos.

El jefe del departamento y coordinador TDE (Transformación Digital Educativa), José Santana, señala que “lo esencial es mantener viva la lucha contra esta lacra social que en nuestro centro cobró vida en forma de herida: la que nos dejó la eterna figura de nuestra compañera asesinada”.

Santana también ha querido subrayar que “el concurso se extenderá hasta el 14 de febrero, día de san Valentín, comúnmente conocido como Día de los Enamorados, ya que simbólicamente el Amor bien entendido es todo lo contrario a la Violencia”.

Alba Domínguez y Aimar García de Baya, estudiantes del IES Vázquez Díaz de Nerva, se alzaron con los primeros premios del I Concurso Literario contra la Violencia de Género ‘Laura Luelmo’ celebrado en diciembre de 2020, cuya entrega de premios estuvo presidida por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

La creación de este concurso literario surgió a raíz del asesinato de la joven profesora zamorana que impartía clases en el centro de educativo de Nerva. Desde el mes de mayo de 2019, el aula de dibujo donde impartía clases Luelmo lleva el nombre de la joven profesora zamorana para perpetuar su memoria entre docentes y estudiantes del centro educativo. Apenas tuvo oportunidad de demostrar su valía como profesora en el instituto de Nerva al que llegó desde Zamora. Le arrebataron la vida de forma violenta en El Campillo, localidad en la que fijó su residencia provisional. Llevaba tan solo una semana impartiendo clases en el centro nervense. El impacto de su asesinato provocó una mezcla de dolor, rabia e impotencia en la sociedad de la Cuenca Minera de Riotinto.