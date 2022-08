El Consorcio de bomberos, un pilar para la diputación y la provincia

Según María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva, "el Consorcio de Bomberos y sus profesionales cuentan con una especial atención por parte de mi equipo de gobierno y por la mía misma. Son un pilar fundamental para la Diputación Provincial porque su servicio es fundamental para los municipios y sus vecinos".

"Hemos trabajado mucho por estrechar la colaboración entre ambas entidades. Me gusta conocer de primera mano las necesidades de cada colectivo y, en ese sentido, durante este tiempo, he tenido la oportunidad de visitar casi la totalidad de parques de bomberos, establecer una escucha activa con sus profesionales y una relación de dialogo muy fructífero con el presidente del Consorcio y sus responsables. Fruto de ello es hoy el incremento en la inversión para mejorar los recursos y la prestación del servicio. También las condiciones de sus profesionales por los que puedo sentir mayor admiración. Circunstancias concretas han hecho que, en alguna ocasión, de forma fortuita, haya presenciado la actuación del cuerpo de bomberos sobre un incendio y es verdaderamente sobrehumano el esfuerzo y la energía que destinan a su trabajo. Que las instituciones hagamos lo propio por acompañar ese esfuerzo y dotar al servicio de recursos actualizados, en la medida de las posibilidades, es algo justo".

En definitiva, prosigue, "la razón de ser de la Diputación Provincial es la de proporcionar equilibrio territorial a la provincia de Huelva y ese equilibrio se alcanza cuando conseguimos juntos, en esa colaboración leal que debe existir entre instituciones, que todos los pueblos, al margen de sus características concretas, puedan garantizar la prestación de los servicios básicos e imprescindibles para una vida digna, segura y feliz y, desde luego, independientemente de la coyuntura temporal o sistémica a la que asistamos en cada momento".

"Sin dejar de tener los pies en el suelo y con la mirada muy atenta a la gestión local, a lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro entorno más cercano, sí debemos ampliar la perspectiva, porque ningún territorio es una isla. Reconocernos en otros, analizar adversidades comunes nos ayuda a encontrar soluciones globales en las que debemos trabajar como sociedad. Hago esta puntualización justo en este asunto para hacer referencia al debate sobre el climático. Algo que, desde determinados sectores se ha venido negando y que, cada día que pasa, es más evidente".

Para la presidenta "es un hecho que el cambio climático favorece las condiciones para la propagación de los incendios forestales: temperaturas más altas, olas de calor, sequedad y aridez. Estamos comprobando que las temporadas de alto riesgo de incendios forestales cada vez se alargan más. Cuando hago referencia a una mirada amplia o a una perspectiva global para cada adversidad, estoy haciendo referencia a cuestiones como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco común en el que creo firmemente y que además preside todas y cada una de las acciones que contempla el actual plan de gobierno del equipo de Diputación".

Así, concluye, "alcanzar, por ejemplo, el ODS 13 es un claro instrumento de lucha contra los incendios abogando por la Acción por el Clima, desde la reducción de las emisiones de CO2 de todos los países, a medidas que también pasan por la acción local como son un conjunto de transformaciones estructurales –más vegetación, más eficiencia en el uso del agua– y la previsión frente situaciones excepcionales, de ola de calor, temporales u otros posibles desastres. Lógicamente un cambio de tal magnitud exige también una inversión sustancial en educación, concienciación y capacitación humana e institucional".

Refuerzo y mejora

Para Cristóbal Romero, presidente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva, "nuestro compromiso por reforzar la plantilla y mejorar los recursos de este Consorcio es permanente. Hay que agradecer la disposición de todos los municipios consorciados, así como el compromiso firme de la presidenta de la Diputación, para garantizar una importantísima inversión. Damos estabilidad y reforzamos la plantilla con la clara intención de mejorar la eficiencia de nuestros servicios a la ciudadanía. Y, por supuesto, también hemos apostado por obras para la mejora de los parques, y, sobre todo, con la construcción del nuevo parque de San Juan del Puerto, una reivindicación histórica que se está llevando a cabo gracias a la institución supramunicipal".

Eficiencia y atención a emergencias

Por su parte, en palabras de Simón Díaz, director de operaciones del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva: “Hemos aumentado la plantilla. Además, hemos reforzado personal en los parques de la Costa, cuyos municipios multiplican considerablemente su población en verano, para mejorar la eficiencia del servicio y la atención a emergencias, que era una demanda que teníamos desde hacía tiempo”.

El mejor servicio al ciudadano

Bella Orta, cabo del Parque de San Juan del Puerto, opina que "el Consorcio cuenta con una plantilla de muy buenos profesionales con una gran vocación de servicio. Trabajamos 24 horas los 365 días del año para prestar el mejor servicio posible al ciudadano. Tenemos que seguir avanzando porque nos queda mucho, pero medidas como el refuerzo de plantilla en los parques con mayor número de intervenciones nos ayuda a mejorar la eficiencia”.

Salto cualitativo en el servicio

En el caso de Natalia Santos, alcaldesa de Ayamonte, "como alcaldesa de esta ciudad costera, declarada recientemente municipio turístico, cuya población se multiplica en los meses de verano solo tengo palabras de elogio para los profesionales que trabajan en el Consorcio de Bomberos. El periodo estival se convierte en una fecha de actividad intensa para esta localidad y, en ese sentido, no tiene precio la tranquilidad que nos aportan los cuerpos y fuerzas de seguridad, muy especialmente, el de bomberos, a la hora de abordar desde la más rigurosa profesionalidad cualquier circunstancia que pueda surgir en en cualquier momento. Hace poco, por poner un ejemplo, asistimos a un incendio en una de las viviendas de las calles céntricas y, gracias a una actuación ejemplar, rápida y eficaz, no hubo que lamentar ningún daño personal. A mí me gustaría dar las gracias por el trabajo que hacen quienes prestan directamente este servicio, sin duda, una profesión muy vocacional, muy de servicio público. También, como no, poner en valor el trabajo del actual presidente, Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros y la apuesta firme de la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón. Es cierto que se ha notado un salto cualitativo en el servicio y esto responde a que se están incrementando los esfuerzos y la colaboración interinstitucional con el objetivo de garantizar una de las cuestiones más importantes para la ciudadanía como es la seguridad".

El Consorcio es sinónimo de garantía

Y, por último, para Juan Salvador Domínguez, alcalde de Paterna del Campo, "en la provincia de Huelva, el servicio de extinción de incendios que presta el Consorcio Provincial de Bomberos es uno de los más importantes. Participado de Diputación Provincial de Huelva y de todos los municipios que lo componen realizan una excelente labor de prevención y extinción de incendios, colaborando incluso en terrenos forestales y campos. Es una apuesta firme y decidida de prestación de servicio desde lo público para que quienes no pueden mantener un servicio de este tipo por sí mismos accedan a él y tengan la capacidad de respuesta que requieren momentos tan urgentes. El consorcio es sinónimo de garantía y de seguridad en la gestión pública. También lo es de compromiso social, en materia de acuerdos con los trabajadores -con la equiparación de los salarios y de condiciones adaptadas a los convenios- y en materia de innovación -con la modernización de la flota de vehículos para contar con los equipos de extinción más modernos y operativos. Como alcalde, solo puedo decir que es una satisfacción pertenecer a este consorcio, cada día somos más los municipios que comprobamos la eficacia del trabajo bien hecho y la acertada gestión de la presidenta de la Diputación provincial de Huelva y al presidente del Consorcio de Bomberos en beneficio de la provincia y sus pueblos".