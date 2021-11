"Conseguir que mis vecinos tengan trabajo es el proyecto más importante"

–En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Pues en estos años hemos podido acometer algunos de los proyectos que teníamos previsto como la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad Universal en espacios públicos; recuperación de la cerca de la ladera norte del Castillo; creación de la Casa de la juventud; la finalización del museo etnológico; la remodelación de vías principales como la Avenida Pedro Maestre, la Glorieta del Dr. Fleming y la calle longitudinal en la Bda. Las Colonias, entre otras; obras en las pedanías como la rehabilitación de la Fuente La Zarzita en San Telmo, el Paseo de Entrada en Puerto Lucía, el cementerio de Valdelamusa o el edificio sociocultural de La Corte; la puesta en valor del nacimiento del Río Chanza o la construcción de una pista de pádel y reformas en la Piscina Municipal. Estas inversiones las hemos compatibilizado con la situación que nos iba trayendo la pandemia en cada momento, a la que hemos tenido que dedicar recursos extraordinarios. De cara al futuro tenemos el objetivo de crear un gran espacio cultural y recreativo que nos permita poder hacer actividades de todo tipo en época de otoño e invierno, donde la climatología nos limita algunas iniciativas.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Tenemos varios objetivos en los que estamos trabajando a fondo. Sobre todo, creemos que la colaboración público-privada es fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. En esta línea estamos trabajando con minas de Aguas Teñidas para su desarrollo en nuestro término municipal, también con la compañía Alto Minerals en las investigaciones para la posible reapertura de la Mina Lomero Poyatos. Además, estamos hablando con nuevos proyectos empresariales para que se instalen en nuestro polígono industrial y generar así riqueza y empleo en nuestro pueblo. Conseguir que todos nuestros vecinos tengan trabajo nos parece ahora el proyecto más importante que tenemos que desarrollar.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–Además de la minería comentada anteriormente, la industria cárnica sigue teniendo un peso específico importante en Cortegana, con varias industrias trabajando. Pero soy ambiciosa y quiero desarrollar otros sectores como el turismo, que cada vez tiene más futuro en nuestra comarca, para ello hay que crear iniciativas que haga que nuestros visitantes encuentren una oferta interesante, no solo en lo que a la parte monumental y natural se refiere, sino también lúdica y cultural. Tenemos un entorno natural único, un patrimonio espectacular, hoteles y restaurantes de calidad, casas rurales, empresas de turismo activo y una gente muy acogedora, los ingredientes necesarios para triunfar en este sector.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

– No es fácil detectar las causas de esta situación. Quizás durante muchos años hemos idealizado la vida en la ciudad por la falta de servicios en nuestros pueblos, pero ahora, aunque todavía con algunas carencias, podemos tener una calidad de vida plena en el mundo rural. Vuelvo a incidir en el desarrollo empresarial, en crear proyectos para que nuestros jóvenes se puedan quedar a trabajar, modernizar nuestros servicios y generar posibilidades de desarrollo personal y profesional. Gozamos de una fantástica calidad de vida, si conseguimos desarrollar proyectos que ilusiones a los vecinos, tendremos mucho camino andado.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–Tenemos la convicción que este desarrollo debe partir de un cambio de vida y de filosofía de todos. Nosotros animamos a nuestros vecinos y vecinas a iniciar esta transición. Más que buscar grandes proyectos, entendemos que si en cada casa, en cada industria de nuestro pueblo apostamos por las energías renovables, será un cambio muy positivo. Por supuesto también estamos llevando a cabo un estudio para hacerlo a nivel público y poder dar servicio a las infraestructuras públicas con este tipo de energías. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad y toda la población, desde cualquiera que sea su responsabilidad, debemos colaborar para conseguirla.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–Cortegana hace unos años ya transformó toda su iluminaria publica a luces led, con lo que conlleva en ahorro de energía. A través de un proyecto de la Diputación de Huelva vamos a instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en nuestro municipio, e incluso tenemos un proyecto para la posible adquisición de vehículos eléctricos para los servicios municipales. Además de estos ejemplos concreto, nuestra filosofía de sostenibilidad es transversal en toda la gestión que llevamos a cabo cada día.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–Bueno en nuestro caso disponemos de servicios de calidad en lo que respecta a fibra óptica en nuestro núcleo principal, pero es verdad que los servicios aún no están completados en nuestras aldeas, donde la calidad no es óptima, o como en el caso de La Corte que tenemos un verdadero problema porque no hay ni servicio de voz. Estamos trabajando con varias compañías para dar solución a este tema de manera urgente. También tenemos talleres y cursos desde el Ayuntamiento y el centro Guadalifo para formar a nuestros vecinos en el uso de las nuevas tecnologías. No vale solo con tener el servicio, hay que saber sacarle partido.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Nunca es suficiente mientras sigamos teniendo desigualdad entre hombres y mujeres. En estos días se celebra el Día Internacional Contra la Violencia de Género y mientras esta lacra no se termine tenemos que seguir trabajando.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–Nosotros hacemos un gran esfuerzo desde el Centro de Información de la Mujer municipal, uno de los pocos que hay en la Sierra y que no solo presta apoyo a nuestras vecinas, sino también ayudamos en lo que podemos a mujeres de otros pueblos. Diseñamos campañas de concienciación, damos apoyo a las mujeres, las acompañamos y potenciamos conductas de igualdad en todos nuestros vecinos. Creo que hay que seguir incidiendo de manera importante en la educación, trabajamos codo con codo con los centros educativos. Los jóvenes de hoy son los hombres y mujeres del mañana y en ellos y ellas está la clave.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Claro que lo es. Antes hablábamos de despoblación y uno de los elementos más importantes para que la gente pueda vivir en las zonas rurales es que tengan buenas conexiones con las ciudades. Los horarios de los trenes y autobuses no se adecuan a las necesidades de los vecinos. Incluso tenemos problemas para ir a nuestro hospital de referencia en Riotitno. Desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo por favorecer la movilidad en nuestro pueblo con un servicio municipal de autobús que une el núcleo principal con las barriadas y las pedanías.