Gema Conde, Penélope Jiménez y Lola Beltrán encarnarán a los Reyes Magos de San Juan del Puerto

San Juan del Puerto ya tiene coronados a sus Reyes Magos de 2022. La terna real este año tiene un marcado carácter femenino. Gema Conde, Penélope Jiménez y Lola Beltrán serán las sanjuaneras que representen a Sus Majestades que pasearán en la Cabalgata que recorrerá este miércoles día 5 las calles del municipio.

Será un día para cumplir los sueños, tal y como ha remarcado la alcaldesa Rocío Cárdenas, “un evento al que no vamos a renunciar, se celebrará al aire libre y donde nos adaptaremos a las medidas sanitarias actuales”. Cárdenas ha dicho que los niños y niñas son los mejores que se han portado con la pandemia y tienen derecho junto a los mayores a disfrutar con responsabilidad de ese día mágico. Así, “hemos mantenido reuniones con Diputación donde hemos analizado las medidas adaptativas que perseguiremos con las mayores garantías”. La primera edil ha reconocido el esfuerzo de la Comisión de Reyes y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para su comportamiento, de ahí que pida "responsabilidad a los mayores y para evitar aglomeraciones hemos anulado la convocatoria de bienvenida a las 3 de la tarde en la Plaza de España al igual que la gran tirada final”. Los Reyes directamente recorrerán las calles a partir de las 16:00 desde la Avda. del Atlántico y todo se desarrollará como en años anteriores.

Desde el Ayuntamiento y la Comisión se espera que la ciudadanía espere a los Reyes desde sus casas, balcones y no se aglomeren en plazas, bocacalles y esquinas. Todo ello con la obligatoriedad del uso de la mascarilla y guardando las distancias.

Gema Conde tiene 33 años es auxiliar de veterinaria y encarnará al Rey Melchor. "Estoy muy contenta y más este año tan complicado donde intentaremos disfrutar al máximo”, dijo. La concejala de Educación, Penélope Jiménez de 40 años, se parecerá a Gaspar y relata que “son días de nervios los que estamos viviendo y este año lo viviré de manera muy diferente y responsable a la vez, un día que no olvidaré jamás”. Finalmente, la conserje Lola Beltrán de 59 años será Baltasar, quien explica que “cuando me llamaron me dio una gran alegría e ilusión, las mismas que transmitiré a los niños el día 5”.

La Cabalgata de San Juan del Puerto tirará más de 1.500 kilos de caramelos blandos, 3.200 pelotas y 2.500 regalos. En representación de la Comisión, Fran Minchón, ha informado que los figurantes de las 12 carrozas estarán citados a las 15:30 en la Avda. del Atlántico siendo la hora de salida las 16:00.