Concentración en Beas para que la desaparición de Jorge Alamillo no caiga en el olvido

Centenares de personas se han concentrado este domingo en Candón para recordar a Jorge Alamillo Malavé, el valverdeño que desapareció hace un año en la aldea beasina. Su hermana, en nombre de la familia, y un amigo, en representación de su círculo amistoso, han agradecido el apoyo de todos los que se vienen volcando con la causa y han pedido un último esfuerzo para encontrarle.

“No podemos dejar de dar las gracias a todos los que participaron en tu búsqueda, a todos los que se acercaron a darnos su apoyo. Siguen haciéndolo, te siguen buscando y no existe ni un sólo día en el que no se acuerden de ti”, manifestaba su hermana, visiblemente compungida, desde lo más alto de las escalinatas de la casa hermandad candonera. María José ha evidenciado las ganas de todos de encontrar a Jorge: “Queremos recordarte, seguimos esperándote y anhelando el momento de volver a verte. No vamos a abandonar, porque somos muy persistentes. Queremos pedir un último esfuerzo, que pongamos una vela en la ventana y alumbremos el camino. Te seguimos esperando, hermano”.

Ha sido uno de sus amigos quien ha solicitado directamente la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: “Pedimos su necesaria e imprescindible ayuda para que empaticen con sus familiares y no cesen en su búsqueda. La esperanza está presente en cada uno de nuestros corazones”.

Jorge salió a caminar por la aldea beasina de Candón en la tarde del pasado 24 de mayo y desde entonces nada se sabe de su paradero. Han participado en su búsqueda cuerpos especializados y numerosos voluntarios, que acudieron a la llamada de auxilio de sus familiares y de sus amigos, aunque las escasas pistas que han rodeado al caso han sido insuficientes para encontrarle.