Comienza la selección de las temporeras de Marruecos con contrato en origen

Las organizaciones de productores de frutos rojos de Huelva se encuentran desde ayer en Marruecos para seleccionar a las temporeras de ese país que vendrán por primera vez a la campaña de recogida de Huelva con contratos en origen.

Durante tres días seguidos, los representantes de las asociaciones agrarias productoras de berries estará en el país norteafricano para contratar a 6.500 jornaleras que llegarán a la provincia onubense coincidiendo con el grueso de la recolección de la fruta.

Asaja selecciona su cupo de trabajadoras asignadas en Marrakech. UPA, Fresón de Palos, Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva y los citricultores en Fez y Freshuelva los hace en una tercera ciudad. Además de éstas, en la campaña de recogida participarán también unas 15.000 repetidoras.

Las trabajadoras deben reunir una serie de condiciones como el compromiso de regresar a su país de origen cuando termine los trabajos de recogida de la fruta, como establece el acuerdo bilateral.

La llegada del primera contingente de jornaleras marroquíes se ha retrasado y será para primeros de enero. Son repetidoras de más de dos años. Después vendrá otro grupo de las mismas características para el 15 de enero y un tercero para primeros de febrero. A partir de marzo llegarán las repetidoras de la pasada temporada y las de nuevo contrato, las que se están seleccionado estos días.

El número total de temporeras con contrato en origen total será similar al de la pasada campaña cuando se autorizó la contratación de 19.179, aunque finalmente solo se desplazaron a Huelva 14.411 jornaleras.

La contratación de trabajadoras marroquíes es complementaria, no sustitutiva, a la contratación de trabajadores en España. La mano de obra de Marruecos cos se completa con la oferta de trabajo que realizada el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), así como con los trabajadores fidelizados que habitualmente tienen contrato con la empresa productora cuando llega la época de la recolección, y que no precisa acudir al SAE, motivo por el que personas que figuran en las listas del paro pero no acuden a la oferta.