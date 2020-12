La Cofradía de Pescadores de Punta Umbría realiza una donación de 5.000 euros para las familias más necesitadas de la localidad. Tras una decisión unánime de su Junta General, la entidad puntaumbrieña ha querido poner su granito de arena con las personas que peor lo están pasando en estos momentos.

El importe donado ha sido recibido por la parroquia de la localidad, con su director espiritual al frente y un grupo de mujeres colaboradoras que se han encargado de la compra y el reparto de alimentos adquiridos con el importe de la donación, hecho que agradece especialmente Manuel Fernández, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores. “Es la Iglesia quien mejor que nadie conoce las necesidades de nuestros paisanos y gracias a la colaboración desinteresada de estas mujeres se ha podido llegar a cada casa, regalando su tiempo y su trabajo e incluso aportando sus propios medios de transporte y encargándose del embalaje de productos de forma altruista”.

Todos los alimentos y artículos de primera necesidad han sido comprados en establecimientos y supermercados del pueblo, de forma equitativa entre ellos, por lo que también se contribuye así a incentivar sus comercios especialmente en estos días. Fernández destaca “la labor, esfuerzo y colaboración de sus compañeros y equipo para poder llevar a cabo esta labor. Desgraciadamente será insuficiente para poder ayudar directamente a nuestros pescadores y familias necesitadas, ya que tenemos un colectivo muy amplio”.

El año que está a punto de finalizar no solo ha perjudicado a la salud, sino también y muy especialmente a la economía doméstica por lo que “esperamos que al menos podamos ayudar a esas familias más desfavorecidas, sobre todo en estas fiestas”, refiere Fernández. Recordemos que no es la primera vez que esta entidad sin ánimo de lucro atiende en la medida de sus posibilidades las demandas de los más necesitados de Punta Umbría y no sólo del sector pesquero al cual representa, el cual este año no podrá disfrutar de su tradicional fiesta homenaje navideña pero que sí ha podido verse beneficiado en estos meses de una serie de servicios e inversiones realizadas en la Lonja para hacer más cómodo su trabajo. No obstante, el Patrón Mayor espera “con muchas ganas que podemos volver a disfrutar muy pronto de un día de convivencia con todo el sector que, sin duda, se lo merece por su labor en esta pandemia”.

Confiamos en que todo lo que llegue a esas familias de Punta Umbría les aporte un “halo de luz” que las haga un poco más felices esta Navidad. Eso será indudablemente la mejor y más completa satisfacción.